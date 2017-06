Știucă umplută... ca la mare (rețetă mănăstirească)

Mereu în căutarea acelor retete romanesti de neuitat, pașii mă aduc și-n mănăstirile românești. “Dumnezeul marilor si al oceanelor” a suflat har asupra promontoriului dintre cer si mare. Asa a aparut, nu dupa multa truda, manastirea asezata nefiresc pe un petic de pamant ce se pravaleste amenintator in valurile marii.

Dupa ce treci de statiunea Costinesti si de calea ferata, drumul spre manastire coteste spre dreapta si merge tot inainte, cale de cativa kilometri. Drumul e proaspat pietruit, iar in lumina soarelui straluceste usor, contrastand cu goliciunea peisajului inconjurator.

O data ce treci pragul portii, iti dai seama de ce Dumnezeu nu s-a sfiit sa se dezvaluie pe sine in aceste locuri. Bisericuta, neasemuit de alba, se inalta dreapta spre cer, in timp ce in zare totul e senin. Nu mai exista cer sau mare. Doar credinta.

Sfintita in 1996, Manastirea “Sfanta Elena de la Mare” este si astazi o dovada vie a visului ce se implineste in rugaciune. “Cat iti ingaduie Dumnezeu, atata este”, spun oamenii de prin aceste locuri. Iar Dumnezeu a ingaduit pana acum multe, semn ca cele patru maicute, truditoare intru slava Domnului, au reusit cumva sa se faca pretuite de catre Dumnezeu. Din retetarul calugaritelor am ales si noi stiuca umpluta manastireste. Sigur, va veti fi intreband ce cauta stiuca - peste de apa dulce - la malul marii. Va raspund simplu: de acolo am luat reteta, iar maicuta care a pregatit-o a venit de prin alte parti de tara ca sa-l slujeasca pe Domnul in sunetul nesfarsit al valurilor...

Ai trebuinta de: o stiuca, doi morcovi, doua cepe, doua oua, o legatura de patrunjel, suc de rosii, sare, piper, foi de dafin, ulei.

