HOROSCOP: Zodiile care nu trebuie enervate!

"Sau cum vreau eu sau nimic!", cam acesta este principiul de viata al acestor trei zodii ale Horoscopului.

Berbec

Nu se dezice niciodata de nimic, chiar si atunci cand stie ca a gresit. Nu sperati ca Berbecii se vor ascunde, vor da bir cu fugitii. Desi unele zodii pot ceda sub presiuni extraordinare, nu este insa cazul Berbecilor. Prin urmare, lasati-i in pace, singuri cu propriile pareri si puncte de vedere.

Taur

Incapatanarea ii obliga pe Tauri sa creada care are dreptate absoluta. Totusi, gandeste destul de rational si, in anumite situatii, este capabil sa recunoasca faptul ca a gresit, dar numai dupa ce este pus in fata unor dovezi imposibil de contestat. Taurii sunt prea insistenti, pentru a renunta, pur si simplu.

Gemeni

Sunt ca niste monstri cu doua capete. Problema rezida in dubla lor personalitate, cand o parte crede ca are dreptate, iar alta oscileaza vizibil. Mai mult, prima o poate domina pe cealalta. Daca se va ajunge la o lupta pentru dreptate, batalia va fi condusa, fara nici o indoiala, de prima parte.