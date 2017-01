Misterul zilei de naștere. Ce trebuie să știi despre ea

Stii ca cifrele din care este compusa data ta de nastere ascund multe taine despre propria ta persoana?

Daca te-ai nascut pe data de 16.09.1977, cifrele numerogramei sunt 1, 7 si 9, acestea fiind numerele majore (numere care se repeta). Numerele minore sunt cele care apar de mai putine ori decat numerele majore (sau o singura data), scrie ziarulring.ro.

Daca te-ai nascut pe data de 28. 12. 1967, cifrele numerogramei tale sunt 1 si 2 – numere majore, pentru ca se repeta, iar numere minore sunt 6, 7 , 8 si 9.

Sunt numere majore cele care se repeta de acelasi numar de ori, restul fiind numere minore.

Numerele se pot repeta de doua, de trei sau de mai multe ori, iar daca se repeta un singur numar de mai mult de doua ori, acela o sa fie numarul major, iar toate celelalte celelalte vor fi numere minore, cum este in cazul celui nascut in data de 22.02.1992, unde numarul major este 2 (singurul care se repeta de patru ori), iar numere minore sunt 1 si 9.

Conteaza si numerele absente. Astfel pentru cel nascut in 22.02.1992, toate numere care lipsesc (adica 3, 4, 5, 6, 7, 8) aduc detalii noi despre destin. Numarul zero nu se ia in considerare.

Concluzie: Numerele majore sau numarul major sunt cele care se repeta de cele mai multe ori, egal. Pot fi mai multe sau doar unul. Numerele minore sunt cele care se repeta de mai putine ori decat cel minor. Sunt mereu mai multe.