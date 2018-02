Idei inedite de cadouri pentru cupluri de Ziua îndrăgostiţilor

Ziua îndrăgostiţilor este sărbătoarea care ne umple inimile şi ne goleşte buzunarele…dar cine se mai uita la bani când vorbim despre dragoste? Este un prilej perfect pentru a ne exprima sentimentele şi pentru a face surprize celor din jur. O idee inedită de cadou în acest an, este: tatuajul în cuplu. Haideţi să vedem despre ce este vorba!

Cu toate că multe persoane au reţineri atunci când vine vorba să-şi facă tatuaje-pereche, deoarece aceste simboluri pe piele pot fi mai durabile decât relaţiile, există totuşi şi curajoşi care riscă în numele iubirii. Dar, înainte de toate... trebuie să fie bine informaţi.

Vasa Kelloo, artist:

În primul rand trebuie sa stie ca tatuajul o sa il aiba pe viata. Trebuie sa fie siguri ca asta isi doresc si in al doilea rand este de recomandat sa insemne ceva tatuajul respectiv pentru ei.

De obicei, sunt alese tatuaje de mici dimensiuni, ce nu ies prea mult în evidenţă, dar care au o semnificaţie deosebită pentru cei doi parteneri.

Vasa Kelloo, artist:

Mare moda este acum cu coroanele, queen, king, lacate, cheite, chestii micute. Cu toate ca as recomanda chiar daca sunt couple tattoo sa ne orientam totusi cu totii spre modele un pic mai mari. Sa nu ne rezumam doar la vechiile modele, inimioare.

Specialiştii în domeniu spun că.... femeile sunt mult mai curajoase.

Boicu Vlad, artist tatuator

Femeile sunt concepute sa reziste mai mult la durere decat barbatii.

Şi tot ele sunt ... mai inventive în încercarea de a-şi surprinde... partenerii. Ultima modă, tatuajul pe unghii devine din ce în ce mai popular. Mai ales acum, în prag de Valentine's Day. Procedura este destul de simplă.

După finisarea culorii, unghia este introdusă într-un aparat care fixează poza pe ea. Rezultatul este unul... spectaculos. Şi rezistă timp de o lună.

Colega noastră, Iuliana Pepene, a mers pe varianta clasică cu manichiura.

IULIANA PEPENE, prezentator Observator:

Sa stii ca eu nu am ce sa celebrez de Valentine's Day, ci doar sa admir dragostea din jurul meu, asa ca am venit sa imi fac unghiile. Si am ales asa o nuanta neutra, simplu.

Şi pe principiul mâinile unei femei sunt o carte de vizită. Observator.tv