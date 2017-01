Andreea Raicu, implicată într-un accident de maşină

Andreea Raicu a fost implicată într-un accident de maşină în urmă cu câteva zile. Fosta prezentatoare TV a ajuns de urgență, la spital. Pe blogul ei personal, Andreea a relatat incidentul.

”Accidentul de masina – usor – pe care l-am avut zilele trecute mi-a mai dovedit inca o data cat de important e sa fim mereu cu ochii in patru, cu adevarat constienti de tot ce traim. In urma cu cateva zile eram in masina si vorbeam la telefon – legal, cu handsfree – cu o prietena buna. Ea imi spunea ca nu face meditatie pentru ca nu are timp! Si nu doar ea imi spune asta! Eu incercam sa-i explic ca a medita nu inseamna, asa cum gresit crede foarte multa lume, sa stai izolat intr-un colt, ci sa reusesti sa fii cu adevarat constient de gandurile tale, de prezent, de ceea ce faci. [...]

Ii spuneam ca poti medita chiar si atunci cand esti in masina si conduci pentru ca asta inseamna sa fii cu adevarat atent la ce faci si la ce ti se intampla.

Paradoxal, fix in acel moment cineva nu era atent la ce facea. Si a provocat un accident: a lovit masina mea si a proiectat-o in cea din fata”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei personal.