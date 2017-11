Cum se simte Monica Anghel după operația la coloană. A slăbit 8 kilograme în șase săptămâni

Monica Anghel a făcut declarații despre cum se simte în urma intervenției chirurgicale prin care a trecut anul acesta.

Acum, Monica Anghel a acordat un interviu pentru emisiunea pe care Mihai Morar o prezintă la Antena Stars, în care a explicat care este starea sa de sănătate.

„Probabil dacă nu mă operam, nu mai puteam să merg niciodată… Da, concertele le-am reluat de săptămâna trecută. Am fost la Constanţa, iar de vineri, am reînceput şi la teatru… Se mai întâmplă să clachez… Da, am început să slăbesc… Având în vedere aceast operaţie pe coloană, trebuie să slăbesc”, a declarat artista la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Celebra artistă a și dezvăluit că a reușit să slăbească opt kilograme pe o durată de șase săptămâni.

„Mă simt din ce în ce mai bine, asta e programul meu zilnic, vin în fiecare dimineaţă aici la clinică. Mă simt foarte bine cu partea de recuperare, sunt 90% recuperată.

În 6 saptămâni am slăbit 8 kilograme. Dimineaţa încep cu kinetoterapia, gimnastica medicală. Într-o zi am făcut 240 de abdomene fără să ştie doctorul… În două luni o să pot urca pe munte”, a declarat Monica Anghel la Antena Stars.