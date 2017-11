Marcel Pavel și sora sa, Gina, mărturisiri surprinzătoare despre copilărie: ”Nici baie nu avem. Eram aproape sub pragul de subzistență”

Marcel Pavel și sora sa, Gina Pavel, ambii muzicieni, au acceptat să vorbească despre copilăria lor, care a fost una presărată cu nenumărate greutăți. Cei doi trec ”Dincolo de aparențe”, alături de Florentina Fântânaru și povestesc lucruri neștiute de pe vremea când trăiau în casa părintească situată într-o localitate din județul Galați.

Marcel Pavel și sora sa provin dintr-o familie fără posibilități financiare și nu se sfiesc să declare acest lucru. Tatăl lor era muzician și a crezut în ei, în ciuda faptului că era destul de dur uneori, iar mama lor a făcut absolut tot ce i-a stat în putință pentru a-i ajuta să-și clădească o carieră.

”Noi nu avem nici televizor, nici măcar baie nu aveam. În copilărie eram sub zero, aproape sub pragul de subzistență. Îi mulțumersc lui Dumnezeu că am ajuns aici, că pot vorbi cu tine și să mă întrebi ce-am realizat eu în viață. Asta înseamnă că n-am trecut prin lume ca un nimeni

Mama fiind disperată să realizez ceva, mi-a spus că trebuie să cumpărăm tobe. Problema era că nu aveam bani. Ea mi-a spus că îmi va îndeplini acest vis al meu și a făcut împrumut. Mămica mea era femeie de serviciu la școala de muzică unde noi, toți frații, învățam. Toată lumea îi pupa mâna după ce aveam audiții în cadrul școlii. Îi pupau mâna și ea era cu mătura și fărașul în mână și cu un halat de îngrijitoare. Nu am cum să uit lucrurile astea, dacă spun despre mama mea, spun cu tot sufletul”, povestesc Marcel și Gina Pavel în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

