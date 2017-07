O cunoscută cântăreață, la un pas de tragedie. A ajuns la Spitalul de Arși. “Nu mai puteam să respir de durere!”

Cunoscută după colaborările cu Dj Sava sau Connect R, îndrăgita interpretă Raluka trece “Dincolo de aparenţe”, sâmbăta aceasta, de la ora 13.00, la Antena Stars, într-un interviu sincer despre viaţă, cu toate momentele ei bune sau rele. La doar 28 de ani, Raluka se poate mândri că este stâlpul familiei: “Cam toată familia mea este întreţinută de mine, de asta nu am putut să strâng foarte mulţi bănuţi. Le-am cumpărat o casă părinţilor mei şi i-am mutat mai aproape de mine!”, îi va mărturisi ea Florentinei.

Întrebată despre semnele pe care le are pe corp, Raluka va povesti că este renumită pentru accidentările sale, cea mai gravă dintre acestea fiind un accident de motor: “Era ora 6 dimineaţa, ne-am urcat pe motocicletă, se pusese roua şi marcajul era umed. Dintr-o dată mi-am spus că voi face accident. Nu ştiam dacă o să mai trăiesc sau nu. Am căzut şi ne-am oprit într-o maşină parcată”, se va destăinui artista, completând că vreme de câteva zile a încercat să îşi vindece singură rănile, acasă. “După cinci zile am ajuns la Spitalul de Arşi. Nu mai puteam să respir de durere. Mi-au rămas foarte multe semne!”, va mai declara ea.

Tot legat de autovehicule, Raluka are şi o poveste amuzantă. A câştigat o maşină la un concurs de muzică din Brăila, dar nu a avut banii necesari pentru a plăti impozitul. “A trebuit să plătesc aproximativ 200.000.000 de lei vechi, bani pe care nu îi avea tot neamul meu, la momentul respectiv. Nu ştiu ce a făcut mama, cred că s-a dus la fiecare om de pe stradă şi a zis zis << dă-mi şi mie nişte bani, că trebuie să plătesc un impozit!”, va povesti amuzată interpreta, completând că până la urmă a făcut rost de suma necesară, putând astfel să se bucure de premiul câştigat.

Despre copilărie, despre operaţia pe corzile vocale, dar şi despre momentele de cumpănă trăite cât timp a fost internată cu mama sa în spital, Raluka vorbeşte cu dezinvoltură sâmbăta aceasta, de la 13.00, în cea mai nouă ediţie a emisiunii “Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars.