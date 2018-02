Schimbare importantă la Antena Stars. O cunoscută vedetă va prezenta matinalul de weekend

Începând de sâmbătă, 3 martie, Andrei Ștefănescu se va alătura familiei Antena Stars și va prezenta emisiunea ”Star Matinal” alături de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana Nicolae.

Andrei mărturisește că are emoții, dar este și foarte bucuros că va face parte din echipa matinală de weekend de la Antena Stars.

”Dorința de a face o emisiune live a fost una foarte mare, mi se pare un bun exercițiu, un pas înainte în carieră. Nu este ușor să fii în direct, pentru că trebuie să fii natural, spontan, dar în același timp să ai și grijă ce spui. Mă bucur foarte mult să fac parte din familia Antena Stars, eu simt de mult timp că fac parte din această familie.

Am fost foarte bucuros pentru că am simțit că oamenii au încredere în mine că pot face o treabă bună. Am fost și prudent pentru că un matinal de weekend este o mare responsabilitate, mai ales pentru noi, artiștii care avem multe evenimente la sfârșit de săptămână”, spune Andrei Ștefănescu.