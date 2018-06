Sorana Darclee Mohamad, mărturisire emoționantă: ”Am renunțat la patru luni din viața mea pentru Maya”

Cântăreața Sorana Darclee Mohamad este o mare iubitoare de animale și povestește cum a renunțat pur și simplu la toate activitățile ei, timp de patru luni de zile, pentru a salva un cățel.

”Am luat-o pe Maya foarte bolnavă. Medicul veterinar nu i-a dat prea multe șanse de viață. Eu eram convinsă în momentul ăla că nu mai vreau alt câine, îl aveam deja pe Shamu. Însă fosul meu soț voia neapărat un buldog, pentru că era convins că îl reprezintă această rasă. Iar eu când am văzut-o pe Maya în ce stare era am luat-o imediat acasă. A doua zi am dus-o la veterinar și mi-a spus că era într-o stare foarte gravă și că există o șansă mică să o salvez, dar asta însemna să renunț patru luni de zile la viața mea, la orice activitate și să am doar grijă de ea. Și lucrul ăsta l-am și făcut. Și Shamu a simțit că e ceva în neregulă și stătea și o păzea. Și când Maya scotea câte un sunet, Shamu venea la ușa dormitorului și dădea cu lăbuța. Și așa am ajuns să nu mai închid ușa dormitorului, să nu mai dorm noaptea bine. Trebuia să-i dau câte 8 mese în 24 de ore”, își amintește Sorana.

