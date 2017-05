Una dintre nunţile cele mai selecte din Marea Britanie are loc sâmbătă

Pippa Middleton a făcut senzaţie la nunta surorii ei, Kate, cu prinţul William, în 2011, cu o rochie mulată pe corp. Acum este rândul ei să fie mireasă. Toţi ochii vor fi, din nou, îndreptaţi spre rochia ei sâmbătă, când îi va spune ''da'' lui James Matthews, un bogat om de afaceri, fost pilot de curse profesionist şi moştenitor al titlului scoţian Laird de Glen Affric, cu care ea s-a logodit la 17 iulie 2016.



Cu toate acestea, Pippa riscă să fie eclipsată, deoarece căsătoria ei ar putea prilejui o rară apariţie publică a prinţului Harry cu prietena lui, actriţa americană Meghan Markle, a căror posibilă logodnă fascinează mass-media britanice.

Aripa tânără a familiei regale va fi prezentă, într-adevăr, în Berkshire, regiunea natală a Pippei, unde se va desfăşura ceremonia. O va avea alături pe Kate, sora ei mai mare, Ducesă de Cambridge, şi pe soţul acesteia, prinţul William, în timp ce fiul lor, prinţul George, de 3 ani, şi sora lui, prinţesa Charlotte, de 2 ani, vor fi cavaler şi domnişoară de onoare.

Sora ducesei de Cambridge, în vârstă de 33 de ani, şi administratorul milionar al unui fond de investiţii, de 41 de ani, vor păşi împreună în faţa altarului sâmbătă la biserica St. Marks din Englefield, construită în secolul XII, în ceea ce se aşteaptă a fi una dintre nunţile cele mai selecte din Marea Britanie.

La cununia religioasă vor asista familia şi prieteni apropiaţi, după care invitaţii sunt aşteptaţi la casa părinţilor miresei, Michael şi Carole Middleton, din Bucklebury, pentru masa festivă.

Pippa a devenit celebră peste noapte datorită rochiei sale semnate de Alexander McQueen, la nunta surorii ei, urmărită la televizor de aproape 2 miliarde de oameni. Sute de mii de oameni au aderat pe Facebook la ''Pippa Middleton Ass Appreciation Society'' (Societatea fanilor feselor Pippei Middleton), care încă are 200.000 de fani, la şase ani după eveniment.

''Este uimitor să obţii o recunoaştere la nivel mondial, dacă se poate numi aşa, înainte de vârsta de 30 de ani, datorită surorii, cumnatului şi dosului tău', a comentat ea.

A doua într-o familie cu trei copii, Pippa este cu un an mai mică decât Kate şi cu patru ani mai în vârstă decât James.

Născută la 6 septembrie 1983, ea a petrecut primii ani la Amman, în Iordania, unde tatăl ei, Michael Middleton, lucra pentru British Airways. Revenită în Marea Britanie, a frecventat o serie de şcoli private de elită.

Absolventă a Universităţii din Edinburgh, în literatura engleză, ea s-a alăturat cercurilor mondene şi festive din Londra. Iar când sora ei s-a căsătorit cu viitorul rege, Pippa a avut cel mai bun rol secund posibil, apărând la balconul Palatului Buckingham alături de familia regală.

A lucrat part-time pentru o afacere a familiei înainte de a publica o carte de sfaturi mondene pentru organizarea unei petreceri reuşite, ''Celebrate: a year of British festivities for families and friends'', care i-a atras un potop de critici şi a fost luată în derâdere pe internet şi în presa britanică pentru simplismul ei. În 2016, cartea sa de reţete sănătoase ''Heartfelt'' a atras mai puţine comentarii decât precedenta.

Invitată cu regularitate în lojele turneului de tenis de la Wimbledon, ea rămâne foarte activă în cercurile mondene ale capitalei britanice. În plan sentimental, a avut anterior relaţii cu fostul jucător de cricket în echipa Angliei Alex Loudon şi bancherul elveţian Nico Jackson.

L-a cunoscut pe James Matthews în 2012, dar au început să aibă o relaţie serioasă în ultimii ani.

