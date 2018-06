Cum să ai un ten strălucitor în 5 pași simpli

Sănătatea și aspectul pielii feței sunt extrem de importante pentru femei iar îngrijirea tenului trebuie să fie o prioritate. Câteva gesturi simple ne pot ajuta să ne menținem un chip luminos și sănătos.

Stai cu fata la abur



In primul rand trebuie sa stai cu fata la abur pentru 10 - 15 minute. Numai in felul acesta ti se vor deschide porii si vei putea inlatura depunerile care se strang in ei pe parcursul saptamanii. Tenul ti se va catifela, pielea moarta va fi inlaturata si glandele sebacee vor putea functiona mai bine. Fierbe apa impreuna cu diverse ierburi:



- piele grasa: cimbru, menta sau lamaie;

- piele sensibila si uscata: musetel sau lime;

- piele normala: rozmarin sau levantica.



Exfoliaza bland



Dupa ce ti-ai deschis porii, este timpul sa ii cureti, ceea ce se intampla atunci cand exfoliezi. Vei elimina de tot pielea moarta, asa ca fata ta va fi mult mai stralucitoare. Foloseste un exfoliant mediu si fa miscari circulare, evitand zona ochilor. Nu face acest lucru mai mult de 2-3 minute, pentru a evita iritatiile.



Prin destuparea porilor poti evita acneea, punctele negre si punctele albe, de grasime.



Aplica o masca



Tot dupa aburi este cel mai propice moment pentru a aplica o masca, datorita faptului ca va intra in pori si va fi mult mai eficienta decat in mod normal. Alege una potrivita pentru tipul tau de ten si foloseste-o o data sau de doua ori pe saptamana.



Hraneste-ti pielea



Nu te poti astepta sa ai pielea stralucitoare daca nu o hranesti, mai ales inainte de a merge la culcare. Alege un produs cu ingrediente naturale, printre care sa se numere Aloe vera, miere, musetel, ulei de migdale, vitamine (mai ales C), minerale si uleiuri esentiale. Si dimineata este important sa iti cureti fata si sa o hidratezi apoi, pentru a elimina substantele secretate in timpul noptii.



Machiaj



Indiferent de tipul tenului, foloseste neaparat o crema hidratanta. Apoi, alege un fond de ten lichid, o pudra care sa reflecte lumina si sa acopere eventualele imperfectiuni. Pudra trebuie aplicata cu o pensula rotunda, mare, astfel incat sa arate cat mai natural.



Blush-ul sa fie de culoarea piersicii sau un roz subtil, nimic prea artificial. Cel sub forma de pudra dureaza mai mult decat gelul sau crema.



Alege si un ruj care sa te invioreze. In primul rand, aplica un creion pe contur, de culoarea buzelor, apoi foloseste un gloss cu pensula, astfel incat culoarea sa fie uniforma. Inlatura orice exces cu un servetel.