De ce apare gușa și cum poți scăpa de ea

Grasimea care apare sub barbie, cunoscuta si sub denumirea de gusa, creeaza efectul neplacut de barbie dubla. Chiar daca nu afecteaza sanatatea, barbia dubla este inestetica si prezinta o problema pentru persoanele care se confrunta cu ea. Factorii care determina aparitia barbiei duble sunt numerosi. Iata principalele motive care cauzeaza aparitia gusei:

Dieta. Obiceiurile alimentare nesanatoase provoaca o multime de probleme de sanatate, dar si de frumusete. Iar gusa sau barbia dubla se numara printre acestea din urma. Consumul de alimente grase, de alimente intens procesate, dulciuri si paste fainoase cauzeaza o crestere in greutate si, prin urmare, aparitia depozitelor nedorite de grasime, printre care si barbia dubla. Urmeaza un regim alimentar sanatos, care include multe legume, fructe, seminte, peste si carne slaba. De asemenea, consumul adecvata de apa te va ajuta sa mentii o greutate optima, prevenind astfel formarea barbiei duble.

Varsta. Pe masura ce imbatranim, pielea isi pierde elasticitatea, iar acumularea de grasime in exces in zona barbiei accentueaza si mai mult problema. Pielea nu mai poate sustine greutatea acumulata si se "lasa", provocand accentuarea gusei si aparitia efectului de barbie dubla.

Mostenirea genetica. In unele cazuri, barbia dubla este o trasatura mostenita genetic. Cei care au in familie persoane ce se confrunta cu aparitia gusei au riscuri mai mari de a dezvolta aceasta problema.

Postura. Spatele arcuit, capul aplecat inainte si in general orele in sir petrecute in fata computerului pot agrava sau grabi aparitia gusei. De asemenea, folosirea excesiva a telefonului mobil si capul aplecat in jos contribuie mult la aparitia barbiei duble. Incearca sa mentii o pozitie a spatelui cat mai corecta si sa eviti folosirea in exces a telefonului mobil. Asaza laptopul sau monitorul astfel incat sa fie pe aceeasi linie cu nivelul ochilor pentru a nu fi nevoit sa tii permanent capul aplecat atunci cand lucrezi.

Iata cateva solutii simple care te pot ajuta sa estompezi efectul de barbie dubla:

Mesteca guma. Guma de mestecat este o varianta usor de pus in practica de a reduce barbia dubla. Prin mestecarea gumei, exersezi grupele musculare din zona barbiei si elimini excesul de grasime de sub barbie, care cauzeaza aparitia gusei.

Casca exagerat. Numit si "cascatul leului", acest exercitiu iti permite sa tonifiezi muschii mandibulei si ai barbiei. Stai intr-o pozitie relaxata, in picioare sau asezat, si scoate limba afara cat poti de mult, imitand un cascat exagerat. Ramai in aceasta pozitie timp de zece secunde, apoi relaxeaza muschii barbiei. Repeta cu regularitate exercitiul de opt, zece ori pe zi, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara.

Exercitiul "saruta tavanul". Stai in picioare, intr-o pozitie relaxata. Apleaca-ti capul pe spate si priveste tavanul, indreptand buzele catre tavan, ca si cum ai vrea sa-l saruti. Ramai in aceasta pozitie timp de 5-10 secunde, apoi ridica-ti capul si relaxeaza-ti musculatura. Repeta exercitiul de 8-10 ori pentru cele mai bune rezultate.

Tuguiaza buzele. Ridica buza inferioara deasupra celei superioare, cat poti de mult. Pastreaza aceasta pozitie a buzelor timp de cinci secunde, apoi relaxeaza si repeta de zece ori. Fa cu regularitate acest exercitiu pentru a tonifia muschii barbiei si ai gatului si a estompa aspectul de barbie dubla.

Exercitiul "gura de peste". Asemanator cu exercitiul in care iti indrepti buzele spre tavan, acesta presupune indreptarea capului in sus si deschiderea si inchiderea repetata a gurii, tinand buzele intinse. Pune degetul aratator pe barbie, pentru a opune putina rezistenta, astfel incat exercitiul sa fie si mai eficient si sa lucreze intens muschii din zona barbiei.