Dieta ideală înainte să mergem la mare

Rosii, morcovi, ulei de masline, ceai, sucuri... cateva alimente care nu trebuie sa lipseasca de pe masa celor care vor pleca in concediu la mare. De ce? Potrivit specialistilor, aceste alimente apara pielea de efectele nocive ale razelor ultraviolete.

Alimentatia joaca un rol in protectia pielii mai ales cand aceasta este expusa la soare? Interesat de raspunsul la aceasta intrebare, un cercetator a ajuns la un raspuns pozitiv.

Mark Wahlqvist, cercetator la Universitatea Monash din Merlbourne, a raspuns cu un da categoric la intrebarea privind protejarea pielii expuse la soare printr-o alimentatie echilibrata. Cercetatorul a formulat raspunsul dupa ce a adunat toate concluziile unui studiu de care s-a ocupat mai multi ani. 400 de persoane de peste 70 de ani care locuiesc in Grecia, Australia si Suedia au fost incluse in lotul lui de studiu. Potrivit cercetatorului australian, exista o legatura directa intre regimul alimentar si gradul de imbatranire a pielii ca proces provocat de razele solare. Astfel, studiul demonstreaza ca persoanele care se hranesc cu fructe, legume, leguminoase, ulei de masline, de nuci au o piele supla, mai putin cutata, comparativ cu persoanele care sunt atrase de unt, carne rosie si dulciuri concentrate.

EXPLICATIE. Razele ultraviolete provoaca dezechilibre majore la nivelul structurii pielii, favorizand aparitia radicalilor liberi. Pentru neutralizarea acestor molecule reactive, pielea "cheama" in aparare compusii antioxidanti: vitaminele C si E, polifenoli, carotenoide. Or, sursa cea mai valoroasa de antioxidanti sunt legumele si fructele. De asemenea, o sursa importanta de antioxidanti o reprezinta uleiul de masline.

SFATURI. Medicii nutritionisti si dermatologi ne recomanda ca inainte cu cateva saptamani de a pleca in vacanta la mare este indicat sa adoptam un regim alimentar in care legumele si fructele sa ocupe locul principal. Dintre legume si leguminoase, cele mai valoroase pentru protejarea pielii sunt cele colorate (rosu, portacaliu, galben): rosii, morcovi, ridichi, sfecla, ardei, gogosari. Morcovii contin beta-caroten, o molecula care diminueaza foarte mult intensitatea arsurilor solare. Beta-coraten se mai gaseste in cartofi noi si varza. Aceeasi actiune o au rosiile, bogate in licopene, substante antiultraviolete. Uleiurile vegetale sunt sursa cea mai bogata in vitamina E. De asemenea, nutritionistii ne mai sfatuiesc sa asezonam mancarurile cu ulei de masline, otet de vin rosu, sa bem ceai, suc de struguri. La capitolul alcool se precizeaza clar: unul-doua pahare maximum pe zi.

Antioxidanti contra radicali liberi

Antioxidantii protejeaza organismul de distrugerile provocate la nivel celular de radicalii liberi. O serie de boli grave cum sunt cancerul, leziunile pulmonare sau unele deficiente ale sistemului nervos si ale celui imunitar sunt asociate cu actiunea radicalilor liberi. Studii medicale recente aduc dovezi ca antioxidantii pot sa limiteze aria de actiune a radicalilor liberi in organism si chiar sa-i dezactiveze. De asemenea, cercetatorii sunt unanimi in ceea ce priveste contributia antioxidantilor la incetinirea procesului de imbatranire a organismului.