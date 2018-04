Diete sănătoase. SLĂBEȘTI 10 KG în 5 ZILE. Dacă japonezii pot, reușești și tu! Află detaliile unei diete fabuloase

Japonezii sunt de multă vreme fanii acestei diete sanatoase care le asigură - pe lângă beneficiile menționate mai sus - și cantitatea zilnică necesară de vitamina C, magneziu, potasiu, calciu, sodiu, fier, zinc, cupru și mangan. O adevărată... mină de metale e această băutură, la care ai acces cu o... sorbitură.



Poți slăbi chiar și 2 kilograme pe zi, cu această dietă simplă - de care însă nu este bine să abuzezi! 5 zile sunt suficiente pentru a-ți atinge scopurile și a pleca în vacanță fără grija că nu vei arăta bine pe plajă. După cele 5 zile de dietă strictă, simpla introducere în meniu a acestei băuturi miraculoase te va ajuta să-ți păstrezi silueta și să-ți prelungești viața.



Înainte de a afla care este numele plantei care, transformată într-un lichid miraculos, poate deveni aliatul sănătății tale, să mai aflăm câteva dintre efectele benefice pe care le are asupra organismului: scade nivelul colesterolului, combate constipaţia, detoxifică organismul, combate depresia, calmează pielea iritată, întăreşte sistemul imunitar, este benefică în afecţiunile renale şi, nu în ultimul rând, combate apariţia cancerului datorită antioxidanţilor pe care îi conţine. Un alt beneficiu este că diminuează durerile de cap şi elimină insomnia. Recent s-a constatat și că duce la scăderea nivelului glicemiei. În plus, accelerează metabolismul, reduce absorbţia grăsimilor în organism, stimulează digestia şi are un puternic efect anti-aging.



Acum, că v-am stârnit interesul, să aflăm și despre ce este vorba.



