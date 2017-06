Fructul-minune care îți menține echilibrul electrolitic

Când mercurul din termometre o ia razna şi aerul devine irespirabil, fructele şi legumele constituie baza meniului zilnic. Însă, un anumit fruct aduce atâtea beneficii organismului, pe caniculă, încât poate fi considerat alimentul-vedetă al verii, scrie ziarulring.ro.

Foarte bogat în licopen – an antioxidant puternic, ce previne cancerul, pepenele roşu vă ajută să treceţi cu bine peste căldura insuportabilă de afară. Acest fruct este o uriaşă sursă de potasiu, ce ajută muşchii şi funcţiile sistemului nervos, menţine echilibrul electrolitic corespunzător al corpului şi balanţa dintre acid-alcalin în corp şi scade riscul hipertensiunii arteriale. De asemenea, pepenele roşu este fructul cel mai bogat în electroliţi, sărurile de sodiu şi potasiu pe care le pierdem prin transpiraţie. El este rehidratant pentru că are un conţinut ridicat de apă. Pe lângă aceasta, este o sursă excelentă de vitamina A, vitamina C precum şi vitaminele B1 și B6, având și un rol antiinflamator şi antiîmbătrânire.