Nicușor Dan, întâlnire emoționantă  cu o mare campioană Paris: ”Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că, în cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, a avut mai multe reîntâlniri speciale cu români care contribuie semnificativ la promovarea imaginii țării în lume.

Printre acestea s-a numărat și o întâlnire la Paris cu fosta mare jucătoare de tenis Virginia Ruzici, alături de reprezentanți ai comunității românești din Franța.

Șeful statului a subliniat că astfel de personalități, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a României pe plan internațional.

Virginia Ruzici este considerată una dintre cele mai mari sportive din istoria României. Dublă câștigătoare a turneului Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume.

„Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”, scrie pe Facebook Nicușor Dan.

