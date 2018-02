Remedii naturiste care te pot ajuta să redevii nefumător

Aceste tratamente naturiste pot fi de folos atunci cand sunteți hotărâți ca este momentul să redeveniți nefumători.

Ceaiul de pedicuta

Se face infuzie din 3-5 grame din partile aeriene ale pedicutei si 100-200 ml de apa. Ceaiurile astfel obtinute se consuma dimineata, la o ora dupa micul dejun.

Patrunjelul

Se maruntesc frunzele de patrunjel si radacinile, se amesteca in putina apa calda si se administreaza inainte de masa. In plus, de fiecare data cand simti nevoia de a fuma poti mesteca 20-30 de grame de frunze de patrunjel.

Otet de mere

Curele cu otet de mere dureaza aproximativ 1-2 luni. Se dilueaza 1-2 linguri de otet de mere in 100 ml de apa sau ceai. Remediul se administreaza dimineata.

Radacina de obligeana

De fiecare data cand se simte nevoia de a aprinde o tigara, se mesteca un fragment mic de radacina cruda uscata de obligeana. Apoi, se scuipa.

Suc de creson

Se consuma zilnic 60-150 g suc de creson proaspat diluat in apa rece.

Presopunctura si acupunctura

Exista un truc mic ce te poate ajuta sa treci mai usor peste momentele in care iti doresti sa aprinzi o tigara: poti presa usor lobul urechii.

Fumatul este un viciu tot mai frecvent în ziua de astăzi. Oamenii se folosesc de ţigară pentru că simt că îi relaxează şi îi scoate din ritm atunci când au nevoie de o pauză. Chiar dacă fumatul se clasează pe locul al doilea în topul cauzelor mortalităţii la nivel mondial, din cauza bolilor pe care le generează, studiile recente arată că fumătorilor le este foarte greu să renunte la acest viciu.