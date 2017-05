Tot ce trebuie să știi despre SINUZITĂ: Cauze, simptome și TRATAMENT

Sinuzita este o inflamație a sinusurilor paranazale, care poate fi cauzată de virusuri, bacterii, ciuperci, alergii sau chiar o reacție autoimună.

Simptomele de sinuzită pot include febră, slăbiciune, oboseală, tuse și congestie.

Sinuzita este de obicei însoțită de rinită-inflamația mucoasei nazale. Acest lucru este cunoscut sub numele de rinosinuzita.

Există mai multe tipuri de sinuzită:

-acută, care durează până la 4 săptămâni

-subacută, care durează de 4 până la 12 săptămâni-cronică, care durează mai mult de 12 săptămâni și poate continua timp de luni sau chiar ani

-recurente, cu mai multe atacuri într-un anSinuzita acută începe adesea că o răceală, care apoi se transformă într-o infecție bacteriana.

Sinuzita cronică și sinuzita acută au simptome similare.

Semnele și simptomele sinuzitei cronice durează mai mult și de multe ori provocă o senzație de oboseală. Febra nu este un semn comun al sinuzitei cronice.

Este posibil să aveți mai multe episoade de sinuzită acută, cu o durată mai mică de patru săptămâni, înainte de a dezvolta sinuzita cronică. (PM)

Infectia membranei mucoase care captuseste interiorul foselor nazale si sinusurile se numeste sinuzita.

In momentul in care membrana mucoasa este inflamata, drenajul fluidului din sinus se blocheaza si duce la durere severa si presiune in sinusuri.

Cum poți să tratezi sinuzita?

