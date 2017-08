Ce boli anunță durerile de stomac

Durerea abdominală trecătoare însoțită de balonare, arsuri gastrice sau vărsături nu indică neapărat o afecțiune serioasă, dar atunci când revine adesea semnalează probleme de sănătate care trebuie tratate în urma unui consult de specialitate, scrie clicksanatate.ro.

Boli de stomac

Durerea dată de ulcerul gastric apare mai ales după mese și poate reveni pe timpul nopții, astfel că persoana este trezită din somn. Durerea este însoțită de arsuri și mai pot apărea vărsăturile și chiar pierderea în greutate.

O altă afecțiune a stomacului care are drept simptom durerea de burtă este gastroenterita (boală provocată de unele virusuri și bacterii). Persoana are crampe abdominale, diaree, vomită și nu are poftă de mâncare.

Un blocaj al intestinului

Crampele severe și abdomenul umflat sunt printre primele semne al unei ocluzii intestinale, adică un blocaj la nivelul intestinului subţire sau la colon. Mai pot apărea balonare, amețeli și vărsături. Este foarte important ca persoana să se prezinte de urgență la medic, pentru că este nevoie de o intervenție chirurgicală.