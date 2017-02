Sarcina pe săptămâni. Cum evoluează viitorul tău copil

Descopera transformarile prin care trece organismul tau, sentimentele pe care le incerci si cum se dezvolta bebelusul in acest scurt ghid de sarcina pe saptamani, scrie ziarulring.ro.

Sarcina pe saptamani: ce se intampla in sarcina, saptamana de saptamana

Saptamana 1. „A trecut o saptamana de la data la care trebuia sa imi vina ciclul."

Saptamana 2. „Din cand in cand ma chinuie niste crampe in zona ovarelor. Am citit, m-am informat si am aflat care ar putea fi cauza disconfortului: ovulatia.“

Saptamana 3. „Ma simt cam obosita, ametesc, urinez frecvent si trec dintr-o stare in alta, fara un motiv anume. Nici dimineata nu ma simt tocmai bine, am vagi senzatii de greata. Cred ca sunt gravida!“