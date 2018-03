Somnul pe scândura de călcat - o aiureală

O mulţime de forţe sunt suportate de coloana vertebrală, acea axă a omului îngreunată de sarcini, care adesea o chinuie. Coloana lucrează chiar când omul stă pe scaun, chiar când se lungeşte în pat.

Îi auzi pe câte unii: “Sunt obligat de necazurile la coloană să dorm pe ceva tare, mi-am pus sub saltea scândura de călcat”. Asta e puţin faţă de inţiativa altora, care din pricina durerilor de şale şi-au aşezat pe pat o uşă, să le fie tare ca lemnul culcuşul. Pasămite nişte specialişti au considerat că în discopatiile lombare e recomandat să se doarmă pe ceva tare, dar folosirea unor obiecte de lemn e o exagerare fără rost. Cu adevărat, indicaţia este ca să nu fie forţată coloana la îndoiri din pricina saltelelor prea moi. Util este să se doarmă pe un pat în care să nu te afunzi ca într-o copaie, ca în hamac, salteaua să nu fie obligată să creeze adâncituri sub greutatea corpului. Salteaua trebuie să fie fermă, să nu producă flexări ale coloanei, care are tendinţa de a scoate discul dintre vertebre, umflătura discului care presează rădăcinile nervoase cu apariţia durerilor. Unii dorm pe o parte, unii dorm pe spate. Poziţia unora în somn este cu genunchii strânşi, alţii ridică mâna sub perne. Nu sunt propuse nici unele din aceste poziţii, fiecare poate să doarmă cum se simte mai confortabil. Să nu uităm, însă, ca salteaua să nu fie prea moale, să aibă o oarecare consistenţă, fermitate. În materie de somn, totuşi, gastroenterologii dau un sfat. E bine ca omul să doarmă cu capul şi cu trunchiul ridicate mai sus decât restul corpului aflat la orizontală. Capul şi trunchiul trebuie să se odihnească pe două perne, o pernă este insuficientă. Şi asta pentru a evita refluxul gastro-esofagian. Această suferinţă atât de frecvent întâlnită înseamnă reîntoarcerea conţinutului din stomac prin esofag, chiar până în gură. Sfincterul de la partea de jos a esofagului nu mai are ţesutul ferm, e fără tonus, aşa că permite alimentelor cu sucuri acide din stomac să pornească pe contra sens prin esofag. Sunt iritate laringele, faringele, apar arsuri, senzaţii de vomă şi tuse iritativă noaptea, când omul se află la orizontală. De aici indicaţia de a dormi cu capul şi trunchiul mai sus în pat.

Este greşită ideea că pe scaun se relaxează spatele, eronată părerea că nu mai e asaltată de forţe coloana. Şi şederea pe scaun este o încercare pentru coloană. Poziţia pe scaun trebuie să nu fie de subaltern umil, cu spinarea încovoiată, dar nu este bună nici poziţia prea milităroasă, cu coloana forţat de dreaptă.