Afecțiunile mamare care nu sunt cancer

Afectiunile benigne ale sanilor sunt acele modificari de la nivelul sanilor care nu sunt cancer. Aceste afectiuni sunt frecvent intalnite si multe femei pot dezvolta astfel de afectiuni mamare in timpul vietii. In urma biopsiei, multe dintre afectiunile mamare testate se dovedesc a fi necancerigene. Desi afectiunile benigne nu iti pun viata in pericol, simptomele cu care se manifesta iti pot crea neplaceri si griji cu privire la starea ta de sanatate. Exista anumite afectiuni necancerigene care pot indica un risc mai mare de a dezvolta cancer de-a lungul vietii. Dar mai intai, afla care sunt cele mai comune dintre afectiunile mamare.

Mastoza fibrochistica: Aceasta modificare benigna este frecvent intalnita si complexa, putand cuprinde numeroase tipuri de modificari celulare, insa adesea este insotita de chisturi mamare. La palpare, mastoza se simte ca niste noduli rotund-ovulari, cu conturul neted, consistenta elastica si mobil. Fibroadenom mamar: Fibroadenomul mamar este o tumora benigna alcatuita din tesut mamar glandular si fibros. Afectiunea prezinta adesea noduli multipli, dar pot aparea si izolat. Fibroadenomul se poate simti la autopalpare si este rotund-ovular, neted si mobil. Abces mamar: apare in urma unei infectii bacteriene, este dureroasa si poate fi insotita de roseata locala, umflarea sanului si cresterea temperaturii in zona respectiva. Femeia poate simti la palpare o formatiune dura si dureroasa.

Lipom mamar: sunt mici bule de grasime, o proliferale anormala tesutului adipos de sub pielea sanilor. Aceasta tumoare benigna nu este insotita de un sindrom specific, are dimensiuni variabile si poate fi unic sau multiplu. Mastodinia: Mastodinia nu este o afectiune in sine, ci poate fi simptomul altor afectiuni, o durere de sani descrisa diferit de femei. Unele semnaleaza senzatie de arsura, altele junghiuri, presiune sau durere acuta la nivelul sanilor. Papilom intraductal: aceasta afectiune este o tumoare ce se formeaza la nivelul canalelor care au rolul de a transporta laptele. Papilomul intraductal e semnalat de scurgeri mamelonare, insotite de sange. Femeile tinere simt o tumoare in apropierea mamelonului, in timp ce femeile aflate la menopauza pot sa simta mai multe formatiuni tumorale.

Cum pot infuenta afectiunile mamare benigne riscul de cancer la san? Dupa cum spuneam, unele afectiuni mamare necanceroase pot fi asociate cu un risc mai mare de a dezvolta cancer mamar. Majoritatea medicilor impart afectiunile mamare benigne in trei grupuri, in functie de riscul proliferativ, daca exista celule anormale sau celule atipice: leziunile non-proliferative nu influenteaza riscul de cancer mamar (Chisturi, adenom, mastita, lipom); leziunile proliferative fara atipii cresc usor riscul de cancer (Fibroadenom, adenoza sclerozanta, papiloame multiple sau papilomatoza); leziunile proliferative cu atipii cresc riscul de cancer la san (Hiperplazie ductale atipica, hiperplazie lobulara atipica). Unele femei care au suferit afectiuni benigne la san ar putea prezenta un risc mai crescut de a avea cancer, dar trebuie sa ai in vedere faptul ca exista si alti factori de risc, ca varsta, greutatea, istoricul familial si antecedentele personale fiziologice (menstruatia sau nasterile). Daca descoperiti sau ati suferit de una dintre aceste afectiuni mamare necanceroase, tineti cont de recomandarile medicului specialist si faceti investigatii ca ecografia mamara sau mamografia, care sa va asigure ca sanatatea nu va este pusa in pericol de o afectiune netratata sau nedescoperita la timp.

Sursa: eva.ro