Alimente care ajută pielea să supraviețuiască iernii 

În anotimpul rece, pielea are cel mai mult de suferit pentru că este organul expus direct la factori externi precum vânt, frig și precipitații. Totuși, pielea are o mare capacitate de autorege­nerare pe care dacă știm să o stimulăm avem toate șansele să trecem cu bine peste iarnă. O dietă echi­librată poate fi primul pas către o piele care supraviețuiește lunilor de iarnă, iar câteva alimente sunt recomandate în mod special de specialiști. Iată care sunt.

Roșiile. Acestea conțin licopen care reduce efectul nociv al radiațiilor UVA și UVB de care trebuie să ne ferim mereu, nu doar vara. Lico­penul reduce în organism nivelul unei enzime care distruge colagenul, ajutând pielea să rămână mai fermă și să beneficieze de bariera naturală împotriva factorilor externi.

Iaurt probiotic. Bacteriile bune conținute de probiotice ajută la refacerea pielii sensibile sau a celei afectate de eczeme. Se poate consuma intern, dar îl putem aplica și pe față sau corp, dacă simțim că este cazul.

Soia. Produsele cosmetice pe bază de soia ajută refacerea echilibrului epidermei și dau o strălucire aparte tenului.

Portocale. Vitamina C nu e doar principalul aliat împo­triva răcelii, ci și un foarte pu-ternic antioxidant care com-bate efectele nocive ale radica­lilor liberi. În plus, vita-mina C stimulează producția de colagen. În afară de portocale, o mai găsim în ardei grași, kale, căpșune sau broccoli.

Uleiul de măsline. Dacă aplicăm ulei de măsline pe față, după expunerea la raze UVB, efec­tele nocive asupra ADN-ului pielii ar putea fi limitate, sunt de părere medicii. Dacă vrei să faci o mască nutritivă pentru față, amestecă uleiul de măsline cu un avocado.

Fulgi de ovăz. Îți poți face un gomaj cu fulgi de ovăz, care îți va lăsa pielea acoperită de un strat gras, lubrifiant, perfect pentru pielea sensi­bilă sau iritată.

Ciocolata neagră. Flavonoizii din cacao, care se regăsesc în ciocolata neagră, au un rol pro-tector împotriva deteriorării pielii cauzate de expunerea la ultraviolete. Un motiv în plus să mănânci două tablete de ciocolată neagră sau să bei o ciocolată caldă.

Nucile. Acidul linoleic din mig-dale, fistic sau alune menține umiditatea pielii, datorită acizilor grași polinesaturați omega 6. Dacă nu te dai în vânt după nuci sau nu vrei surplusul de calorii, poți încerca uleiurile din migdale sau fistic, aplicate direct pe piele.