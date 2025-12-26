Sondajul realizat pe 1.600 de ruși cu vârsta de 18 ani și peste a constatat că 55% consideră că ceea ce Moscova numește „operațiunea sa militară specială” se apropie de sfârșit. Sondajul a fost realizat la mijlocul lunii decembrie de către Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, deținut de stat, scrie BI.

Mihail Mamonov, șeful adjunct al Centrului de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, a declarat în timp ce prezenta rezultatele la o masă rotundă: „Principalul motiv pentru optimism este posibila finalizare a operațiunii militare speciale și atingerea obiectivelor declarate, în conformitate cu interesele naționale subliniate de președinte”.

În anii precedenți, când a dezvăluit rezultatele sondajului său anual, organizația nu a furnizat date despre ponderea rușilor care se așteaptă ca războiul să se încheie. Este dificil de evaluat sentimentul public cu privire la subiecte sensibile precum războiul din Rusia, din cauza discursului public strict controlat din țară.

Rezultatul a venit pe măsură ce boom-ul economic al Rusiei, determinat de cheltuielile și subvențiile din timpul războiului, s-a răcit.

În noiembrie, producția industrială a Rusiei a scăzut cu 0,7% față de anul precedent, după o creștere de 3,1% în octombrie, a declarat miercuri Rosstat, agenția oficială de statistică a Rusiei. Reuters a relatat în aceeași zi că analiștii se așteptau la o creștere de 1,2% a producției.

Profiturile companiilor rusești au scăzut cu aproape 10%, ajungând la 21,6 trilioane de ruble, sau 273,4 miliarde de dolari, din ianuarie până în octombrie.

Inflația ridicată (dar în continuă temperare), veniturile mai slabe din energie , o rublă puternică și restricțiile de credit au afectat cererea consumatorilor și veniturile reale, reducând activitatea sectorului privat.

Un sondaj separat, independent, realizat pe 1.608 ruși cu vârsta de 18 ani și peste a arătat că economia și războiul cu Ucraina erau principalele lor preocupări. Sondajul realizat între 18 și 27 noiembrie de către Centrul Levada a fost publicat pe 16 decembrie.

Într-un eveniment telefonic strict coregrafiat, vineri, cu cetățeni ruși obișnuiți și jurnaliști, cunoscut sub numele de „Linia Directă”, Putin a recunoscut o încetinire bruscă a creșterii economice – la 1% în acest an, față de 4,3% în 2024. El a atribuit acest lucru măsurilor guvernamentale care vizează îmbunătățirea inflației.

Deși Ucraina a dominat discuția, transmisiunea a fost punctată de izbucniri de frustrare publică, mesajele text de la telespectatori fiind afișate pe un ecran mare în sală, a relatat Reuters.

Au existat plângeri cu privire la întreruperile de internet, calitatea slabă a apei și creșterea costului vieții, o reamintire a modului în care presiunile economice afectează viața rușilor.