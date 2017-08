Băuturile care susțin regimul de slăbit

Pentru o digestie ușoară, pentru detoxificare și slăbit, ceaiul verde îți este de ajutor. 5-6 căni băute de-a lungul zilei, elimină rapid toxinele. Acesta nu este însă singurul tip de ceai pe care-l poți bea pe caniculă și când vrei să scapi de kilogramele în plus, scrie clicksanatate.ro.

Infuzie de fructe de pădure

Îți reduci pofta de mâncare exagerată cu ajutorul ceaiului de cătină. Inhibă apetitul și-ți acoperă necesarul de vitamine (A, E, K) și minerale (fier, calciu, magneziu). Bea 3-4 căni de ceai din fructe de cătină de-a lungul unei zile, înainte de mesele principale.

Colăceii formați în zona taliei sunt mai ușor de eliminat cu infuzie de afine. În regimul de slăbit, are efect miraculos, pentru că stopează procesul prin care corpul, în prezența zaharurilor din alimentație, crește producția de insulină și le stochează sub formă de grăsimi. În plus, această infuzie îți aduce un plus de vitamine și minerale de care ai nevoie pentru a nu te simți extenuat pe perioada în care urmezi un regim.

Ceai de cozi de cireşe cu dublu efect

Cunoscute pentru acţiunea lor diuretică, cozile de cireşe se află pe primul loc printre remediile infecţiilor urinare, dar sunt și apreciate pentru faptul că accelerează metabolismul, ajutând în curele de slăbire. Au un conținut crescut de uleiuri volatile, săruri de potasiu, flavonoide. Pentru a te ajuta în curele de slăbire, bea un litru de ceai de cozi de cireșe zilnic, în loc de apă, timp de o jumătate de lună.