De ce ne ingrasam? La ce concluzie au ajuns oamenii de stiinta!

Nu, nu doar mancatul in exces si lipsa de miscare conduc la obezitate! Oamenii de stiinta americani au ajuns la concluzia ca purtatorii unei anumite variante de proteina ankirina-B sunt predispusi la ingrasare, chiar daca duc un mod de viata corect. Un studiu pe aceasta tema a fost publicat pe site-ul Duke Unversity, din Statele Unite.

In timpul testelor de laborator efectuate pe soareci s-a constatat ca, in unele situatii, celulele de grasime ale animalelor "inghiteau" glucoza mai repede decat ar fi fost necesar. Daca mai punem la socoteala un metabolism in plina schimbare si o dieta cu un bogat continut de grasimi, obezitatea devine, practic, inevitabila, sustin expertii.

In versiunea biologilor, ankirina-B a permis stramosilor nostri sa-si asigure rezerve de energie, care sa-i ajute sa treaca peste perioadele cand nu gaseau hrana suficienta.Acum insa, cand este destula mancare, proteina poate fi cauza epidemiei de obezitate.

La inceputul lunii noiembrie, oamenii de stiinta de la Colegiul de medicina Baylor, din Statele Unite au stabilit ca hormonul asprosina reglementeaza activitatea acelor zone ale creierului care raspuns de controlul asupra pofetei de mancare si a greutatii corporale.

Cercetatorii sunt convinsi ca, odata ce activitatea acestui hormon se reduce, scade considerabil pofta de mancare, la fel si consumul de hrana. Cu alte cuvinte, pot fi gasite si puse la punct noi metode de vindecare a obezitatii, bazate pe micsorarea concentratiei de asprosina.