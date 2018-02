De ce o băutură polineziană cu gust de țărână este din ce în ce mai populară în New York

Populaţiile din Pacificul de Sud o consumă de milenii. În prezent, Kava a devenit tot mai populară în rândul tinerilor din New York, stresaţi, dispuşi uneori să renunţe la alcool pentru această băutură cu efect anxiolitic, ce pare că îi ajută să înfrunte mai uşor ambuteiajele, surmenajul şi politica promovată de Donald Trump, relatează AFP.



O rădăcină pisată şi transformată în pudră, amestecată cu apă şi apoi filtrată: Kava şi gustul ei de apă nămoloasă poate să îi facă pe mulţi să o regurgiteze, mai ales dacă nu este combinată cu un suc de fructe sau cu un alt supliment.



Cu toate acestea, efectele sale relaxante şi euforizante sunt tot mai la modă într-un oraş trepidant şi stresant precum New York.



"Dacă există într-adevăr un oraş care are nevoie de a se relaxa puţin şi de a-şi încetini ritmul, atunci acesta este New York", a declarat Harding Stowe, în vârstă de 31 de ani, proprietarul cafenelei Brooklyn Kava, amenajată în cartierul Bushwick din Brooklyn.



"Cred cu adevărat că această băutură (kava) va cunoaşte o ascensiune explozivă", a adăugat el.



Deşi consumul de kava ţine de tradiţii ancestrale din insulele Fiji şi din Polinezia, în Occident ea este tot mai mult considerată o alternativă sănătoasă la alcool de mulţi tineri care vor să se distreze fără să se trezească mahmuri în dimineaţa următoare.



"E cu adevărat relaxantă. Nu e precum alcoolul şi drogurile", a spus Sabrina Cheng, o tânără artistă din Brooklyn, devenită o clientă fidelă a cafenelei Brooklyn Kava. "Oricum, eu suport destul de rău alcoolul. Cu ajutorul kava, pot să îmi petrec toată ziua aici, să citesc o carte, să lucrez pe laptop, să discut", a adăugat ea.



Pentru tinerii newyorkezi, "e mult mai puţin cool acum decât în trecut să îţi petreci seara într-un bar". "Oamenii vor ceva nou şi sănătos", a adăugat Harding Stowe.



Kava a cunoscut un prim avânt în anii 1990. Însă exporturile de calitate slabă, cărora li s-a adăugat o cunoaştere deficitară a efectelor generate de acea plantă, au contribuit la apariţia unei puternice publicităţi negative.



În prezent, în pofida unui avertisment din 2002 al autorităţilor federale americane în privinţa riscului "rar dar potenţial grav" de afecţiuni la nivelul ficatului, această băutură cunoaşte o nouă perioadă de avânt: între 2012 şi 2016, exporturile de kava provenind doar din insulele Fiji au crescut de peste două ori.



"Spre deosebire de anii 1990, cunoştinţele noastre medicale despre această plantă sunt mai bune. Planta a fost studiată pe larg şi este considerată benefică şi lipsită de pericole", a explicat cercetătorul Zbigniew Dumienski de la Universitatea Auckland din Noua Zeelandă.



Deşi Kava era deja bine implantată în Florida, acest produs a cunoscut o evoluţie lentă la New York. În cel mai populat oraş american există doar trei cafenele specializate, spre deosebire de cele 10.000 de baruri ale sale care atrag milioane de tineri prin ofertele de tip "happy hour" după închiderea birourilor.



Două dintre aceste cafenele se află în Bushwick, un cartier plin de artişti şi tineri aflaţi în căutarea unor chirii mici, adepţi ai barurilor şi cafenelelor.



"Am trecut prin momente de angoasă din cauza jobului meu precedent, iar kava m-a ajutat cu adevărat foarte mult", a declarat Phil Mai, un analist financiar din industria mass-media, în vârstă de 25 de ani, aflat alături de iubita lui Susie la o masă din cafeneaua Maison du Kava.



"Înainte, beam alcool de două-trei ori pe săptămână şi mă îmbătam uneori în weekend. Acum s-au împlinit deja două săptămâni de când nu am mai consumat deloc alcool", a dezvăluit el.



Pentru a atrage clienţii, Maison du Kava propune tot felul de atracţii, inclusiv seri dedicate muzicienilor amatori, la care participă tineri interpreţi de rap, poeţi şi actori de comedie. Medie de vârstă a clienţilor este de aproximativ 25 de ani, însă sexagenarii încep la rândul lor să treacă pragul acestei cafenele.



"Provin dintr-o familie conservatoare, în care eu sunt singura progresistă. Situaţia lumii actuale este cel mai mare factor de stres pentru mine", afirmă Kellianne Holland, în vârstă de 24 de ani, angajata unei asociaţii fără scop lucrativ, care frecventează Maison du Kava.



Luminile sunt estompate, ambianţa este liniştită. O femeie consultă cu atenţie ecranul computerului ei portabil, o alta citeşte, în timp ce un cuplu discută cu voce şoptită. Nu se aud cuvinte rostite cu voce tare, spre deosebire de barurile clasice din New York.



"Nimeni nu ne-a ameninţat deocamdată că ne va da foc şi nici nu a iniţiat o bătaie", a declarat, râzând, administratorul cafenelei, Ryan Lloyd.



Afacerile încep să prospere, a adăugat el. La fel se întâmplă şi în cazul cafenelei Brooklyn Kava, unde Harding Stowe şi-a depăşit temerile care îl făceau să creadă că a făcut o eroare lansându-se în acest tip de comerţ.



"Înainte, oamenii nici nu ştiau ce este Kava. Însă de şase luni, e o nebunie, oamenii nu încetează să vină aici. Lucruri stresante s-au produs în America, odată cu alegerea lui Donald Trump. Asta a contribuit la avântul băuturii Kava", a spus Harding Stowe.



El intenţionează să deschidă şi alte cafenele de kava sau să se asocieze cu studiouri de yoga şi de meditaţie care vor dori să comercializeze acest tip de băutură.



Întrebat dacă Donald Trump reprezintă un element benefic pentru afaceri, tânărul antreprenor newyorkez a răspuns în felul următor: "E trist să spun asta, dar, probabil, aşa este".AGERPRES