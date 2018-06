Horoscopul lunii iulie: Atentie la afectiunile cardio-vasculare!

HOROSCOPUL LUNII IULIE 2018. In iulie 2018, trebuie sa acordati un plus de atentie activitatii inimii si a sistemului vascular. In orice caz, veti avea nevoie de ajutor medical. Nu incercati sa va tratati singuri!

Starile frecvente de stres, multe ore de nesom si un regim alimentar absolut haotic, toate isi vor spune cuvantul undeva la jumatatea lunii. Trebuie neaparat sa stabiliti un program de masa in functie de treburile pe care le aveti, sa va culcati mai devreme si, macar o data pe saptamana, sa mergeti la o sala de sport.

Prognoza astrologica pentru iulie 2018 recomanda sa se renunte temporar la dulciuri si alimente foarte bogate in calorii. In caz contrar, nu va veti mai recunoaste peste cateva saptamani. In plus, veti cauta o programare la un gastroenterolog. Feriti-va mai ales de cipsuri, mezeluri afurmate si alimente condimentate. Iar daca mergeti la petreceri sau zi de nastere stati cat mai departe de alcool.

In iulie trebuie sa va mentineti in forma, sa va intariti sistemul imunitar si sa faceti sport. Nu este neaparat necesar sa mergeti la o sala de forta. Mai bine alergati diminetile cam 15 minute si plimbati-va seara, jumatate de ora, inainte de culcare. Stati cat mai mult in aer, mergeti pe jos si pe bicicleta.

Iar daca vara este capricioasa, cu perioada de ploi reci si umezeala, nu iesiti pe strada fara ceva pe cap, fara umbrela si o hainuta cu maneci lungi. E mai bine sa evitati o raceala care sa va puna la pat vreo doua zile.

Iar pentru ca nu ajunge in spital cu toxiinfectie alimentara, verificati de cateva ori ce scrie pe produsele cumparate, termenul de expirare. Mai ales daca nu aveti la indemana alt magazin decat un butic dubios. Oricum, nu planificati vreo vizita la medic sau o interventie chirurgicala pentru data de 27 iulie.