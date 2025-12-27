Șeful spionilor ucraineni dezvăluie planurile Rusiei pentru 2026: „Acesta este visul lor”

Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU), a declarat, într-un interviu pentru Suspilne, că obiectivul Rusiei, pe termen scurt, privind războiul din Ucraina, este acela de a cuceri teritoriul Donbasului și al regiunii Zaporojie, scrie Ukrainska Pravda.

„Acestea (obiectivele rușilor pentru viitorul apropiat – n.r.) sunt clar definite în planurile lor militare. Este vorba despre o încercare de a obține controlul deplin asupra regiunii Donețk, de a avansa cât mai mult în regiunea Dnipropetrovsk și de a continua operațiunile în regiunile Zaporojie și Herson. Ei nu au ascuns niciodată acest lucru. (...) În esență, sarcina pentru 2026 este Donbas și regiunea Zaporojie”, a spus Budanov în cadrul interviului, potrivit sursei citate.

Budanov a fost întrebat dacă obiectivul Rusiei vizează întreaga regiune Zaporojie, iar acesta a oferit un răspuns scurt, dar la obiect. „Acesta este visul lor”, a spus oficialul ucrainean.

Acesta a evidențiat faptul că planul de mobilizare al Rusiei pentru 2025 era de 403.000 de persoane, iar acest prag a fost atins la începutul lunii decembrie.

Întrebat cât timp va putea Rusia să mențină recrutarea de trupe la acest nivel, Budanov a subliniat că cifrele arată că acțiunile de mobilizare „ar putea continua pentru o perioadă destul de lungă”.

În același timp, Budanov consideră că dificultățile economice ale Rusiei nu vor afecta câmpul de luptă, însă „vor afecta în totalitate poziția acesteia cu privire la încheierea războiului”.

