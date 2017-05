Terapie cu cireșe - Acest fruct poate înlocui cu succes aspirina

De-a lungul timpului oamenii au folosit ciresele atat pentru gustul lor extraordinar, dar mai ales in scopuri terapeutice. Acest lucru a fost confirmat de numeroasele studii stiintifice, care au demonstrat ca ciresele sunt bogate in antioxidanti si flavanoide, avand un impact favorabil asupra bolilor de inima, bolilor osoase dar si un impact pozitiv in ameliorarea durerilor.

Acest fruct parfumat contine cantitati foarte mari de antociani, atat de eficienti in reducerea durerilor. Practic cantitatea de antociani ce se regaseste in 20 de cirese este capabila sa reduca durerile mult mai eficient decat o aspirina.

Iata mai jos si alte beneficii uimitoare ale cireselor:

- Datorita continutului mare de magneziu si calciu, ciresele sunt bune pentru oase

- Deoarece acestea contin un procent mare de apa si sunt sarace in calorii, sunt foarte bune pentru cei care doresc sa piarda in greutate

- Fibrele, vitaminele si mineralele ce se regasesc in cirese iti vor energiza corpul si iti vor purifica sangele.

Este bine de stiut faptul ca pe langa fructul in sine, si cozile de la cirese sunt benefice organismului si pot fi utilizate oricand. Puteti sa va faceti ceai din cozi de cirese care va fi benefic in cazul in care aveti infectie urinara sau suferiti de probleme la rinichi.

Pregatirea acestui ceai este foarte simpla: puneti un pumn de cozi de cirese in 500 de ml de apa si lasati-o sa fiarba. Dupa ce a fiert, acoperiti ibricul si lasati-l sa faca infuzie 15-20 de minute. Beti inghitituri mici pe tot parcursul zilei.