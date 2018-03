Tratamente naturiste. 5 minuni pe care le face cătina pentru sănătate

Are bobițele portocalii – deja e semn de betacaroten. E acrișoară... ei, hai, acră de-a binelea – semn că e plină de vitamina C.

Oricine a mâncat cătină nu se poate să nu se fi strâmbat așa, ca atunci când bea sucul unei lămâi. Daaaar... pe cât e de acră, pe atât e de bună!

Cum să n-o iubești? Conține aminoacizi, betacaroten, zeaxantină, licopen, flavonoide, acizi grași Omega-3, -6 și -9, acid tanic, vitaminele B1, B2, K, C, A, E, peste 60 de antioxidanți, cel puțin 20 de minerale, acid malic, uleiuri și alți compuși bioactivi. Toate astea sunt comoară pentru sănătatea ta.

Cercetări recente au demonstrat că minunata cătină ajută la stimularea activității fizice, la prevenția fibrozei hepatice, la scăderea în greutate și la îmbunătățirea activității sistemului circulator. În plus, mai are ceva ce nu se găsește prea des – Omega-7 – un acid gras care face minuni pentru sănătatea pielii și circulația sângelui. S-o luăm pe rând.

Protejează inima și susține sistemul sangvin și limfatic

