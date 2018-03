12 trucuri antistres: Cum să te calmezi în 30 de secunde

Stresul este un fapt al vieții și nu avem întotdeauna control asupra a ceea ce se întâmplă cu noi. Fiecare persoană reacționează diferit la stres, iar unii oameni pot chiar dezvolta boli legate de această condiție.

Fiind prea stresați nu este doar un pericol mental; este și unul fizic, cu efecte dăunătoare asupra creierului și asupra restului corpului.

Cu cât suntem mai stresați, cu atât suntem mai vulnerabili la răceli, gripă și o mulțime de boli cronice sau care pun viața în pericol - și cu atât mai puțin suntem deschiși să vedem frumusețea și plăcerea vieții.

Dar să aflăm câteva trucuri care ne pot elibera rapid de anxietate (PM)

In zilele in care traim, metodele antistres cele mai la indemana sunt de multe ori trecute cu vederea.In graba noastra catre diverse lucruri gasim scuza NU am timp: nu am timp sa ma duc la piata sa cumpar fructe si legume proaspete, nu am timp sa fac miscare etc. E aproape imposibil sa nu gasesti 30 de secunde sa urmezi aceste Trucuri antistres.

Trucuri antistres #1. Da-ti seama ca esti stresat!

Stresul este atat de prezent in vietile noastre incat ne-am cam invatat sa traim cu el. Ne comportam ca niste pesti care nu-si dau seama ca sunt in apa. Fiecare om reactioneaza altfel la stimuli asa ca primul pas in tratarea stresului este sa-ti dai seama singur daca esti tensionat, nervos, fara chef, ingandurat etc.

Trucuri antistres #2: Spune propozitii motivationale

...................

Citește mai mult aici despre cum să faci față stresului