Andreea Sava: Cum am slăbit eu și programul pe care îl recomand

Vă voi povesti cum am slăbit eu și cum recomand altora să o facă. Nu, nu sunt unul și același lucru. Am învățat multe între timp și am realizat ce greșeli am făcut, greșeli care au făcut procesul mai lung și au întârziat anumite rezultate. Dar tocmai de asta am făcut acest blog, pentru ca alții să repete erorile mele ci, eventual, să descopere altele și să evoluăm împreună. Așadar, mai întâi,

Cum am slăbit eu

Acum 6 ani aveam vreo 10 kg în plus. N-am fost niciodată grasă, ci pufoasă dar am o conformație cu fund proeminent ceea ce mă face să am un aspect de îndesată. Bineînțeles că există persoane cărora le plăcea mai mult cum arătam atunci. Gusturile sunt diverse. Eu, însă, prefer siluetele zvelte, suple și tonifiate.

Nu am slăbit făcând mișcare, asta e prima greșeală pe care n-aș repeta-o. Am dat jos primele 6 kg cam în 4 luni, pur și simplu renunțând la câteva obiceiuri alimentare proaste și curățându-mi puțin dieta. Nu suficient, însă. M-am apucat de asta din întâmplare, ca să susțin o prietenă care avea de slăbit mult mai mult, ceea ce este greu și necesită suportul celor din jur. Nu mâncam chiar ca ea dar nu voiam să-i fac poftă și să-i îngreunez lupta.

Partea cea mai bună, însă, a fost că m-am apucat să mă documentez, ca să mă asigur că ea nu-și pune sănătatea în pericol. Nu trebuie să glumim cu dietele. Pot produce probleme metabolice greu de remediat ulterior. Așa am aflat câteva lucruri de bază despre nutriție.

După vreun an, m-am decis să mă apuc de făcut mișcare. O dată fiindcă aveam dureri de mușchi și de spate, din cauza stilului de viață sedentar, apoi fiindcă nu-mi plăcea că trupul meu nu avea un aspect tonifiat și nici nu mi-am dorit vreodată să fiu un sac de oase.

Și m-am pus iar pe documentat, fiindcă de dus la sală nici nu se punea problema. N-aveam nici timp și nici bani de dat pe asta, plus că-s ambițioasă și nu-mi place să mă fac de râs de față cu lumea. Și am început ușor, ușor să mă antrenez acasă.

După încă vreun an, eram nemulțumită fiindcă rezultate erau dar nu chiar la nivelul la care mi-aș fi dorit. Și m-am pus iar pe citit și am aflat alte greșeli pe care le făceam în alimentație, plus mi-am complicat antrenamentele, orientându-le spre obiectivele pe care le aveam.

Asta este povestea pe scurt. Nu o să mă dau rotundă și să vă spun că a fost ușor. N-am fost niciodată o sportivă și aș fi râs dacă cineva îmi spunea că voi găsi atât de multă plăcere în antrenamente. Am descoperit, însă, ce-mi place și sunt convinsă că există un sport pentru fiecare. În cazul meu, este vorba despre MMA. E adevărat că mi-a plăcut boxul de mică și că am crescut cu seria Rocky. Pentru asta trebuie să-i mulțumesc bunicului meu. Deci ar fi trebuit să-mi dau seama că-mi va plăcea.

Acum să trecem la ce recomand, cu lucrurile pe care le știu acum și cu experiența greșelilor și frustărilor prin care am trecut eu.

Programul meu în 7 pași

1. Ia decizia și fixează-ți ținte

Este pasul cel mai important. Să-ți schimbi viața nu este o decizie ușoară. Necesită disciplină și determinare.

Fă-ți poză când începi și pune-o undeva la vedere și apoi, la intervale regulate, pozează-te iar, pentru a monitoriza efectele. Îți va fi mai ușor să te motivezi. Nu arunca niciodată prima poză ca să știi mereu unde nu vrei să te mai întorci vreodată.

