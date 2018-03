Ce este DIETA PĂGÂNĂ și de ce ar putea fi ea „regimul de slăbit al viitorului”?

DIETA PĂGÂNĂ, așa cum o promovează dr Mark Hyman de la Centrul Clinic de Medicină Funcțională din Cleveland (SUA), este foarte aproape de ceea ce în ultimul deceniu, s-a promovat sub numele de DIETA PALEO. Autor al volumului: „Hrana - ce naiba ar trebui să mănânc” (asta dacă ni se permite o traducere mai mult în spirit decât în literă a titlului propus de Hyman; „FOOD: What the Heck Should I Eat?”), celebrul doctor american și-a început studiul provocat de faptul că mai mult de o treime dintre adulții americani suferă de forme grave de obezitate și peste 12 milioane de copii și adolescenți manifestă simptomele obezității cronice. Hyman speră ca lucrarea sa să-i ajute pe americani - și nu doar pe ei - să ia mai ușor decizia de a se apuca de un regim de slăbire sănătos și, mai ales, să se țină „cu dinții” de orice decizie în ce privește o dietă sănătoasă. „Sunt multe diete și multe orientări nutriționale și uneori poate fi o provocare să alegi ce e sănătos să mănânci”, spune el. Deciziile trebuie să pornească, evident, de la calitatea alimentelor. Conform vechilor concepte ale lui Hipocrat, care avertiza că alimentele trebuie să fie medicamentele tale, iar nu medicamentele hrana ta, Hyman lărgește sfera deciziilor pe care trebuie să le ia oricine se apucă de o dietă de slăbit.

Problema se pune, întâi de toate, de a face alegeri sănătoase în ceea ce privește alimentația, iar asta va duce, cu siguranță, și la elaborarea unei diete de slăbit sănătoase și, mai ales, potrivite fiecărei persoane în parte. „Trebuie să ținem seama că, științific, s-a putut proba că alimentele au anumite proprietăți, care pot duce la boală sau la vindecare. Și nu este vorba aici numai de numărul caloriilor sau de colesterol, glicemie etc, ci de faptul că alimentele pot influența, literalmente, genele, hormonii, sistemul imunitar, pot schimba microbiomele și fiecare fibră musculară. Produsele alimentare sunt mai puternice decât orice medicament, dacă dorim să inversăm parcursul unei boli”.

Hyman este de părere că atunci când oamenii se apucă să țină o dietă, ei nu o fac conștientizând câteva lucruri care țin de evoluția speciei, în sine. El remarcă, de exemplu, faptul că la început, în mod tradițional, oamenii erau vânători și culegători și asta au fost timp de milioane de ani. Numai în ultimii 12.000 de ani lucrurile au început să se schimbe, iar modificarea dietei a dus și la modificarea, accelerată, a tot felul de alte funcții pe care le are organismul, începând, firește, de la metabolism.

„Acum 12.000 de ani, omul mânca aproximativ 800 de specii de plante și câteva zeci de specii de animale sălbatice, foarte puțin sau deloc preparate termic. Acum mâncăm numai alimente procesate. Pentru a contracara această tendință, Hyman sugerează revenirea la alimente mai simple, mai naturale.

Ce este DIETA PĂGÂNĂ?

Dieta „Pegan” (în engleză) este de fapt o combinație între mai multe diete Vegane și Dieta Paleo.

„E foarte simplu”, zice Hyman. „Alege să mănânci alimente cu conținut scăzut de zahăr și amidon, cât mai multe legume și verdețuri, precum și fructe și semințe de tot felul. Iar dacă mănânci alimente de origine animală, alege să le prepari la aburi sau prin frigere ori, foarte puțin, prin fierbere și coacere. Evită orice modalitate complicată de preparare”. Cât despre uleiuri, e de preferat să fie din cele presate la rece și nu folosite pentru prelucrare termică a altor ingrediente. „Acum, omul mănâncă aproximativ 5 kg de produse chimice pe an, iar asta e uriaș”, spune dr. Hyman.

Recomandarea lui e foarte simplă, atunci când trebuie să alegi o dietă sănătoasă: „Dacă Dumnezeu a făcut hrana ta (adică dacă e un aliment provenit din natură), atunci mănânc-o, dar dacă a creat-o omul, atunci las-o!”