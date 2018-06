Cum slabesti cu cirese si capsuni

100 de grame de cirese contin 38 de calorii, iar aceeasi cantitate de capsuni ne aduce 27, iar de caise – doar 28 de calorii. Si unde mai pui ca fructele acestui sezon sunt dintre cele mai gustoase. Asadar fructe gustoase si sarace in calorii, ideale pentru a scapa de kilogramele in plus. Ele au proprietati diuretice si depurative, fiind de neinlocuit in aceasta perioada. Dar nu numai atat... Pentru a reduce actiunea negativa a E-urilor pe care le consumam zilnic, trebuie sa profitam de rosii, castraveti, mazare, capsune, cirese, caise. "Datorita fibrelor alimentare solubile sau insolubile, fructele si legumele pot elimina din organism substantele radioactive, metalele grele, pesticidele. De asemenea, combat actiunea substantelor periculoase care ajung in organism din cauza fumatului", arata prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Proprietati anticancerigene

Fructele si legumele sunt cea mai buna metoda de prevenire a cancerului de colon si a celui de stomac. Acidul cumaric si acidul clorogenic, care se gasesc in capsune sau cirese, impiedica formarea substantelor cancerigene in stomac. "Unele alimente, cum sunt carnurile, cresc aciditatea gastrica, tind sa reduca densitatea osoasa, sa consume din calciul organismului. Chiar daca unele fructe sunt acide, sarurile minerale din ele nu acidifica mediul intern, ci il alcalinizeaza, regland secretia sucurilor digestive, secretia biliara si eliminand acidul uric. Din acest motiv, capsunele, ciresele sunt recomandate bolnavilor de guta, afectiune metabolica avand o incidenta destul de crescuta atat la barbati, cat si la femei", atrage atentia prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Intolerante

Este posibil ca persoanele cu colon iritabil sau colita de fermentatie sa nu tolereze unele fructe si legume crude. Acest lucru nu inseamna ca nu trebuie sa consume deloc fructe sau legume, ci doar sa le inlocuiasca pe cele la care au intoleranta. De asemenea, ar putea sa apara unele probleme legate de fermentatie. Daca sunt asociate cu alimente greu digerabile (carne), fructele si legumele nu mai sunt digerate, ci intra in fermentatie. Din punctul de vedere al digerarii, fructele bine coapte sunt mai usor de digerat decat fructele necoapte.

MAZAREA. 100 g mazare proaspata contin 12-13 g glucide, 5 g fibre alimentare, 1,8 mg fier, 47 mg calciu, 200 mg potasiu, 100 mg fosfor, 0,7 mg zinc. De asemenea, boabele de mazare sunt o buna sursa de vitamine din grupul B (B1, B2, B3, B6), vitaminele C si E. Studii efectuate la Colegiul Medical al Universitatii din Londra au aratat ca mazarea contine provitamina B5, care are capacitatea de a impiedica cresterea tumorilor de orice tip. Provitamina B5 – care se mai gaseste si in fasole, nuci sau cereale – blocheaza enzimele care favorizeaza cresterea tumorilor.

CAPSUNILE. Tonifica si remineralizeaza organismul, incetinesc imbatranirea – acestea sunt numai cateva dintre proprietatile capsunilor. 100 g capsuni contin 90% apa, 5,5 g zaharuri, 1,6 g fibre alimentare, 28 mg fosfor, 0,1 mg zinc si numai 27 de calorii. Fibrele alimentare din aceste fructe favorizeaza scaderea nivelului colesterolului rau in sange. Capsunile au un continut scazut de zahar (5%), putand fi consumate cu moderatie si de diabetici.

CIRESELE. Coditele de cirese, dar si ciresele ca atare au un efect diuretic si depurativ puternic, actionand in mod natural si fara sa agreseze organismul asemenea medicamentelor. O cura cu cirese este o metoda buna de detoxifiere a organismului. Ciresele sunt bogate in potasiu – 229 mg/100 g, calciu – 30 mg, fosfor – 18 mg, vitamina C – 11 mg, vitamina A – 19 micrograme. Pentru ca au valoare energetica scazuta – 38 de calorii/100 g, ciresele pot fi consumate si de persoanele care tin o cura de slabire. Studiile au aratat ca ciresele amare sunt mai bogate decat cele dulci in substante cu proprietati antioxidante si cu efect anticancerigen.

CASTRAVETII. Numai 14 calorii – aceasta este energia furnizata organismului nostru de 100 g de castraveti. De asemenea, aceeasi cantitate de castraveti contine 200 mg potasiu, 12 mg magneziu, 24 mg fosfor, 20 mg calciu, 0,4 mg fier. Datorita continutului ridicat de apa – in jur de 95% – castravetii au actiune diuretica puternica. Atentie, coaja castravetelui poate fi greu de digerat pentru persoanele care au probleme cu bila sau pentru cei care sufera de sindromul colonului iritabil.

CAISELE. In trecut, medicina traditionala chineza recomanda caisele in tratarea starilor de oboseala, a anemiei datorita bogatiei de vitamine si minerale. 100 g caise proaspete contin 320 mg potasiu, 16 mg fosfor, 0,5 mg fier, 13 mg vitamina C, 0,6 mg vitamina E, 2.160 micrograme betacaroten. Un studiu al Fundatiei World Cancer Research din Marea Britanie a demonstrat ca betacarotenul, in care sunt bogate caisele, poate preveni cancerul de stomac si plamani. In acelasi timp, consumul de caise da rezultate bune in cazurile de astm bronsic. Avand 86% apa, 7% zahar si numai 28 de calorii la 100 g, caisele sunt indicate si in dietele de slabit.

ROSIILE. Legume cu efect racoritor, rosiile sunt o buna sursa de licopen – un antioxidant cu proprietati anticancerigene. Cercetatorii de la Universitatea Kentucky au aratat ca, in cazul barbatilor, consumul de rosii poate preveni cancerul de prostata datorita licopenului. De asemenea, rosiile scad riscul de infarct miocardic. In 100 g rosii se gasesc 17 calorii, 1 g fibre alimentare, 250 mg potasiu, 11 mg magneziu, 25 mg fosfor, 10 mg calciu, 620 micrograme betacaroten. Rosiile au si proprietati detoxifiante si depurative datorita continutului ridicat de apa – 94%.