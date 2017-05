MAHMUREALA de 1 MAI. Cum o previi? Cum o tratezi?

Mahmureala de 1 Mai o sa cam dea batai de cap unora dintre dumneavoastra - mai ales ca aveti parte de un weekend prelungit, 4 zile de distractie, mititei, vin pelin si bere. Asa ca, la fel ca in orice alta perioada din an marcata de petreceri, se pune problema: cum tratam mahmureala? Mahmureala de 1 Mai!

Iata cateva sfaturi care speram ca va vor fi de folos, daca le veti urma (de la inceput, de la mijloc sau de la sfarsit, numai sa le luati in seama, macar la un moment dat).

Mahmureala de 1 Mai. Ce sa faci inainte sa incepi sa bei

1. Consuma mancare grasa. Mancarea grasa intarzie absorbtia alcoolului in organism. Ceafa de porc, carnatii si mititeii sunt cum nu se poate mai bine de... binevenit! (Hait! ca aici se potriveste! Tot sa sarbatoresti 1 Mai!)

2. Consuma alimente care contin fibre. Produsele bogate in fibre descompun alcoolul si il absorb, prevenind incorporarea acestuia in sange. Aici recomadam inlocuirea chiflelor traditionale cu mamaliga si/sau paine cu tarate. Dar fibre se mai gasesc in multe alte alimente, care insotesc fleica si mititelul. Si-apoi... parca voiati o sansa ca sa diversificati meniul, nu?

3. Vitamina C. Aceasta este buna atat pentru raceala, cat si pentru a preveni aparitia simptomelor mahmurelii. O gasesti intr-un suc de lamaie, dar si intr-o salata verde. N-ai de ce sa te feresti de ea, mai alas ca o sa creasca si pofta de mancare, care, in aceste zile, se traduce prin... pofta de mititei!

Mahmureala de 1 Mai. Ce sa faci in timp ce bei

