PĂTRUNJELUL, unul dintre „cei 7 magnifici” din bucătărie. Află 30 DE BOLI PE CARE LE POȚI TRATA dacă îl MĂNÂNCI ZILNIC

Deseori, pătrunjelul este subapreciat, deşi are importante calităţi nutritive şi paleative, fiind unul dintre cele şapte condimente care luptă împotriva multor boli, alături de ghimbir, oregano, scorţişoară, şofran, salvie şi ardei roşu iute.



Conţinutul bogat în glucide, proteine, vitamine (mai ales vitamina C ), minerale (potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier, sodiu), ulei volatil, lipide, flavonoizi, fac din pătrunjel un aliment întăritor pentru imunitate, detoxifiant şi regenerator.



În scop fitoterapeutic se utilizează rădăcina, fruzele şi fructele (seminţele).



Frunza verde de pătrunjel tocată mărunt se poate adăuga la orice mâncare gătită, la sfârşit, după ce prepararea termică s-a încheiat sau poate fi folosită la prepararea salatelor.



Citește și Sucul de castravete, băutura-medicament care curăță rinichii și întregul organism



Având în vedere faptul ca, pentru a obţine efecte semnificative, şi cantităţile de pătrunjel consumate trebuie să fie semnificative, am putea să ne luăm obiceiul de a consuma pătrunjel tocat mărunt între mese, pe parcursul zilei.



O singură contraindicaţie, totuşi, există: pătrunjelul nu este recomandat mamelor care alăptează, deoarece poate reduce lactaţia.



De asemenea, este un ingredient natural care nu trebuie să lipsească din trusa de îngrijire a pielii. Din sucul de pătrunjel se poate face o mască care se aplică pe faţă şi care are rolul de a regenera, de a împrospăta şi de a conferi strălucire tenului.



Această mască poate ajuta totodata la eliminarea pistruilor şi a petelor cauzate de înaintarea în vârstă.



Pătrunjelul are multiple calitaţi şi contribuie la vindecarea a nu mai puțin de 30 de boli:



1) Anemie - previne anemia ca urmare a conţinutului bogat în fier, dar si a vitaminei C (care ajuta la absorbţia fierului);

.....................................



Citește mai departe pe ANTENA SATELOR.RO