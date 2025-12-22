Superliga - etapa a 21-a - rezultatele şi clasamentul

Rezultate:
Vineri 19 decembrie
AFC Botoşani - FC CFR 1907 Cluj 0-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani
A marcat: Adrian Păun (5).
Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)
Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov); arbitru asistent video: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti)
Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF
Sâmbătă 20 decembrie
FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Unirea 04 Slobozia 2-3 (0-2), Arena 1 - Clinceni
Au marcat: Yassine Zakir (77), Stefan Visic (86), respectiv Renato Espinosa (12, 45+3), Christ Afalna (47).
Dragoş Huiban (Metaloglobus) a ratat un penalty în min. 39 (a apărat Robert Popa).
Cartonaş roşu: Aboubacar Camara (Metaloglobus) 90+5.
Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Răzvan Negară (Vaslui)
Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)
Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Adrian Pitu (Constanţa) - LPF
ASC Oţelul Galaţi - FC Argeş 2-1 (0-0), Stadion Oţelul - Galaţi
Au marcat: Pedro Nuno (55), Paulinho (60), respectiv Leard Sadriu (87).
Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Mangalia)
Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)
Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF
AFC UTA Arad - Dinamo Bucureşti 2-0 (1-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad
Au marcat: Alin Roman (33), Valentin Costache (68).
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Daniel Kassai (Bucureşti) - LPF
Duminică 21 decembrie
AFC Hermannstadt - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (0-1), Stadion Municipal - Sibiu
Au marcat: Ionuţ Stoica (90), respectiv Tommi Jyry (24).
Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Stelian Slabu (Braşov), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea)
Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Marian Barbu (Făgăraş)
Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF
FC Universitatea Cluj - FC Farul Constanţa 1-0 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca
A marcat: Jovo Lukic (28).
Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF
FC FCSB - FC Rapid Bucureşti 2-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Darius Olaru (24), Florin Tănase (75 - penalty), respectiv Alexandru Dobre (86 - penalty).
Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)
Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Ferencz Tunyogi (Zalău)
Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF
Luni 22 decembrie
Universitatea Craiova - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 5-0 (3-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova
Au marcat: David Matei (18, 33), Carlos Mora (40), Assad Al Hamlawi (70, 86).
Cartonaş roşu: Raul Palmeş (FK Csikszereda) 90.
Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)
Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)
Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Universitatea Craiova 21 11 7 3 37-20 40
2 Rapid Bucureşti 21 11 6 4 34-20 39
3 FC Botoşani 21 10 8 3 30-15 38
4 FC Dinamo Bucureşti 21 10 8 3 32-18 38
5 FC Argeş 21 10 4 7 27-21 34
6 Oţelul Galaţi 21 9 6 6 32-18 33
7 Universitatea Cluj 21 9 6 6 26-19 33
8 UTA Arad 21 8 8 5 26-29 32
9 FCSB 21 8 7 6 31-26 31
10 Farul Constanţa 21 7 6 8 26-25 27
11 CFR Cluj 21 6 8 7 29-33 26
12 Unirea Slobozia 21 6 3 12 21-31 21
13 Petrolul Ploieşti 21 4 8 9 16-20 20
14 FK Csikszereda 21 3 7 11 21-48 16
15 FC Hermannstadt 21 2 7 12 17-35 13
16 Metaloglobus 21 2 5 14 19-46 11
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte
Sursa: AGERPRES