Superliga - etapa a 21-a - rezultatele şi clasamentul

Rezultate:

Vineri 19 decembrie

AFC Botoşani - FC CFR 1907 Cluj 0-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani

A marcat: Adrian Păun (5).

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)

Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov); arbitru asistent video: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF



Sâmbătă 20 decembrie

FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Unirea 04 Slobozia 2-3 (0-2), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Yassine Zakir (77), Stefan Visic (86), respectiv Renato Espinosa (12, 45+3), Christ Afalna (47).

Dragoş Huiban (Metaloglobus) a ratat un penalty în min. 39 (a apărat Robert Popa).

Cartonaş roşu: Aboubacar Camara (Metaloglobus) 90+5.

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Răzvan Negară (Vaslui)

Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Adrian Pitu (Constanţa) - LPF



ASC Oţelul Galaţi - FC Argeş 2-1 (0-0), Stadion Oţelul - Galaţi

Au marcat: Pedro Nuno (55), Paulinho (60), respectiv Leard Sadriu (87).

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Mangalia)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF



AFC UTA Arad - Dinamo Bucureşti 2-0 (1-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad

Au marcat: Alin Roman (33), Valentin Costache (68).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Daniel Kassai (Bucureşti) - LPF



Duminică 21 decembrie

AFC Hermannstadt - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (0-1), Stadion Municipal - Sibiu

Au marcat: Ionuţ Stoica (90), respectiv Tommi Jyry (24).

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Stelian Slabu (Braşov), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Marian Barbu (Făgăraş)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF



FC Universitatea Cluj - FC Farul Constanţa 1-0 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

A marcat: Jovo Lukic (28).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF



FC FCSB - FC Rapid Bucureşti 2-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Darius Olaru (24), Florin Tănase (75 - penalty), respectiv Alexandru Dobre (86 - penalty).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Ferencz Tunyogi (Zalău)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF



Luni 22 decembrie

Universitatea Craiova - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 5-0 (3-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova

Au marcat: David Matei (18, 33), Carlos Mora (40), Assad Al Hamlawi (70, 86).

Cartonaş roşu: Raul Palmeş (FK Csikszereda) 90.

Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 21 11 7 3 37-20 40

2 Rapid Bucureşti 21 11 6 4 34-20 39

3 FC Botoşani 21 10 8 3 30-15 38

4 FC Dinamo Bucureşti 21 10 8 3 32-18 38

5 FC Argeş 21 10 4 7 27-21 34

6 Oţelul Galaţi 21 9 6 6 32-18 33

7 Universitatea Cluj 21 9 6 6 26-19 33

8 UTA Arad 21 8 8 5 26-29 32

9 FCSB 21 8 7 6 31-26 31

10 Farul Constanţa 21 7 6 8 26-25 27

11 CFR Cluj 21 6 8 7 29-33 26

12 Unirea Slobozia 21 6 3 12 21-31 21

13 Petrolul Ploieşti 21 4 8 9 16-20 20

14 FK Csikszereda 21 3 7 11 21-48 16

15 FC Hermannstadt 21 2 7 12 17-35 13

16 Metaloglobus 21 2 5 14 19-46 11



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Sursa: AGERPRES

Citește pe Antena3.ro Protestatarii au încercat să forțeze intrarea în Ministerul Finanțelor. Ei amenință că lasă Bucureștiul fără încălzire