Top greșeli în și după cura de slăbire. Plus soluțiile

Te-ai chinuit, ai ţinut cură de slăbire şi ai reuşit să dai jos exact atâtea kg câte ţi-ai dorit. Ce faci acum, însă, ca să nu le pui la loc sau, Doamne fereşte, să te îngraşi mai tare? Sigur nu vrei să mai treci a doua oară prin acelaşi chin. În primul rând, să nu faci greșelile de mai jos.

Greșeli în cura de slăbire și după

Pe de o parte, contează foarte mult ce metodă ai ales ca să slăbeşti. Dacă ai mers la un nutriţionist, cu siguranţă nu te mai interesează nici articolul ăsta, pentru că specialistul îţi spune şi cum e cu readaptarea.

Cele mai păcătoase sunt „dietele minune”, sperând că nu ai apelat la tot felul de prafuri şi alte prostii. Am mai spus asta, minunile nu le face decât Dumnezeu. Orice cură extremă, gen înfometare, cura cu un aliment etc, îţi dă pur şi simplu metabolismul peste cap. Corpul uman are un mecanism excelent de autoapărare şi de adaptare. O cură extremă este un atac asupra lui. Îi vor lipsi elemente esenţiale funcţionării corecte aşa că va intra într-un regim de avarie. Pe scurt, va începe să consume mai puţine calorii pentru aceleaşi activităţi. Cu alte cuvinte, când vei reveni la viaţa pe care o aveai înainte de cură, te vei îngrăşa mai repede şi mai tare decât înainte.

Un corp suplu şi tonifiat este, de cele mai multe ori, un semn de sănătate. Aşadar, cheia este să-ţi reglezi metabolismul. Cum faci asta?

Slăbește sănătos

Pentru asta trebuie să-ți pui ordine în programul de mese și în alimentație. Găsiți mai multe amănunte AICI. Dacă ai slăbit deja, indiferent cum, iată și ce trebuie să faci ca să nu te mai îngrași.

6 pași de urmat după cura de slăbire

1. Ia-o încet: măreşte aportul de calorii treptat

După o cură, nu te poţi întoarce la viaţa pe care o duceai înainte. Nu brusc, nu te mai poţi întoarce DELOC. Bineînţeles că trebuie cumva să începi să mănânci ca un om normal. Fă-o însă treptat. În funcţie de dieta pe care ai urmat-o, creşte aportul cam cu 100 de calorii o dată la o săptămână până ajungi la cantitatea necesară greutăţii tale şi activităţilor pe care le faci. Evident că, dacă faci sport regulat, vei avea nevoie de o cantitate mai mare de calorii decât dacă duci o viaţă sedentară.

2. Dă-i organismului tot ce are nevoie

Fă-ţi analizele şi vezi ce lipsuri de vitamine şi minerale ai. Şi încetează cu prostiile. Nu te îngraşi de la vitamine. Un organism sănătos va funcţiona în parametri normali, unul afectat va intra în regim de avarie şi am explicat mai sus ce se întâmplă.

Aşa că trebuie să mănânci cu cap. Nu evita proteinele. Ai nevoie să-ţi dezvolţi musculatura plus că îţi vor accelera metabolismul. Dă-i organismului tău şi grăsimi, şi glucide, şi carbohidraţi dar cu măsură. Şi ajungem, de fapt, la esenţial.

