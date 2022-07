2.619 km, cu 100 de euro

La bordul unei Skoda Citigo CNG, pe un traseu între Veneția și Stockholm, austriacul a reușit să parcurgă 2.619 kilometri alimentând doar de 100 de euro. În 2011, Gerhard Plattner, parcurgea 2006 km cu un plin de motorină, la bordul unei Skoda Fabia GreenLine 1.2 TDI. Pilotul austriac a reușit în cei 50 de ani de experimente unice să facă 7 călătorii în jurul lumii. „Am condus maşina 41.800 km fără nicio problemă. Am luat startul în Innsbruck şi am mers prin fosta Iugoslavie, Bulgaria, Turcia, Iran, Pakistan, apoi am pus maşina în avion şi am ajuns în Australia şi ulterior în Statele Unite. Am traversat continentul american până la New York şi Oceanul Atlantic până la Lisabona. Am trecut în Africa şi am trecut peste deşertul tunisian şi algerian pentru a reveni în Europa via Italia. Am încheiat expediţia noastră la Innsbruck, punctul de plecare”, a povestit tirolezul.