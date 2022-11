470 milioane lei, prețul plătit în plus de cumpărători din cauza falsificării originii mașinilor SH

O mașină din cinci second hand importate în România este vândută cu origine falsă (19%), ceeaa ce înseamnă că anunțurile nu menționează țara din care provine de fapt mașina. Originea falsă face un vehicul mai scump cu o medie de 6.250 de lei, deoarece un vehicul de origine germană, de exemplu, are o valoare diferită pe piață față de o mașină din sudul Europei sau din țările non-europene. Anul trecut, aproape 396 000 de mașini second hand au fost importate în România, ceea ce înseamnă că aproximativ 75 000 dintre ele au fost vândute fără a se preciza originea lor reală.

„Țara în care un vehicul a fost condus mult timp are un impact asupra stării sale tehnice. De exemplu, dacă un vehicul este condus pe drumurile din țările de coastă, uzura lui este mai mare decât în țările continentale, ceea ce bineînțeles că are un impact asupra prețului vehiculului”, subliniază Martin Pajer, directorul Cebia, adăugând că mașinile cu origini false au, de asemenea, odometre date înapoi sau au accidente „ascunse”.

Cel mai adesea, mașinile au o origine fals declarată din Germania. În realitate, acestea provin în principal din sudul, sud-estul sau estul Europei. Țările non-europene nu fac excepție. "Pentru multe mașini, originea lor reală este Canada, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și America Centrală, de exemplu. Concret, pot aminti Belarus, Oman sau Nicaragua", spune Pajer.

(sursa: Mediafax)