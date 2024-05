5 mașini cu cele mai fiabile motoare. Autovehiculele care i-au impresionat pe experți

Motorul este unul dintre cele mai importante elemente ale unui autovehicul.

Însă atunci când ne referim la motoare fiabile, un lucru esențial este și costul mașinii.

Ford

Henry Ford a revoluționat producția în masă secolul trecut. De atunci, motoarele Ford au fost asociate cu performanța, fiabilitatea și longevitatea.

Compania americană a lansat recent motoarele 5.0 Coyote V8 și 3.5 V6 EcoBoost, care permit introducerea noilor tehnologii în vehicule cu tradiție.

Chevrolet

Deținut de General Motors, care include și alte branduri clasice precum Buick, Cadillac și Lotus, Chevrolet este una dintre mărcile care a reușit să impresioneze.

Motoarele diesel Chevy sunt cunoscute la nivel mondial iar motorul LS a trecut deja prin 3 generații din 1997.

Lexus

Potrivit studiului Vehicle Dependability din 2023, Lexus s-a aflat în topul celor mai fiabile mașini. Modelul RX a fost considerată cea maisigură mașină din SUA, alături de Toyota C-HR.

În acest an, Lexus a dominat din nou categoria premium în care se află, pe piața din SUA, pentru al 2-lea an consecutiv. Potrivit RepairPal, proprietarii Lexus cheltuiesc circa 551 de dolari pe an pentru mentenanța mașinii. O sumă mult mai mică în comparație cu alte vehicule.

Honda

O mașină Honda obișnuită are o durată de viață de aproximativ 200.000 de mile, potrivit experților.

Toyota

Toyota vinde cele mai multe vehicule pe an. Recent, Toyota a lansa o nouă generație de baterii pentru mașini electrice, notează useit.ro.