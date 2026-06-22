Adevărul despre mașinile second-hand. 90% din autovehiculele din străinătate au daune ascunse

360.000 de mașini second hand, importate în 2025

Potrivit datelor din piață, anul trecut au fost înmatriculate pentru prima dată în România peste 360.000 de autoturisme rulate provenite din alte state, ceea ce înseamnă, în medie, aproape 1.000 de mașini pe zi. Cele mai multe provin din Germania, Franța și Italia.

Care sunt problemele?

Problema majoră semnalată de experți este lipsa transparenței istoricului acestor vehicule. Un studiu recent arată că aproape 9 din 10 mașini importate din Germania au avut înregistrări de daune, în timp ce pentru autoturismele aduse din Italia și Franța, aproximativ una din zece a prezentat kilometraj modificat.

La ce trebuie să fii atent

Specialiștii recomandă cumpărătorilor să acorde o atenție deosebită verificării istoricului înainte de achiziție.

Primul pas esențial este solicitarea seriei de șasiu (VIN), care permite consultarea istoricului complet al vehiculului pe platforme specializate, inclusiv informații despre accidente, kilometraj și intervenții tehnice.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă prețul neobișnuit de scăzut în raport cu piața. O ofertă semnificativ mai ieftină decât media pentru un model similar poate indica existența unor probleme ascunse, cum ar fi daune structurale, reparații majore sau manipularea kilometrajului, potrivit observatornews.ro.

În acest context, experții recomandă prudență sporită și verificări amănunțite înainte de achiziția unei mașini second-hand din import, pentru a reduce riscul unor probleme tehnice sau financiare ulterioare.