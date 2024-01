Anunț important de la Tesla. Schimbare majoră la vehiculele electrice

Compania miliardarului Elon Musk, a revizuit autonomia mașinilor Tesla cu până la 60 km, după o anchetă privind estimarea "exagerată" a distanţei pe care o parcurge un autovehicul cu o singură încărcare.

Modelul Y Performance are acum o autonomie redusă la 458 km de la 487 km, iar modelul Y Long Range are o autonomie declarată de 498 km, de la 531 km anterior, conform informațiilor obținute de The Telegraph și citate de biziday.ro.

Versiunea sport a modelului S Plaid indică o autonomie estimată de 578 km, în scădere de la 637 km (cu -59 km), iar modelul X Plaid a fost redus la 524 km, față de 536 km.

Deși Tesla nu a furnizat încă o explicație oficială pentru aceste ajustări, compania a informat că Departamentul de Justiție al SUA a emis cității oficiale pentru obținerea unor date tehnice. Aceasta a survenit după o anchetă Reuters care a evidențiat că algoritmul de estimare a autonomiei folosit de mașinile Tesla "exagerează" distanța estimată pe care un vehicul o poate parcurge cu o singură încărcare. Mai mult, proprietarii de mașini Tesla au intentat procese în SUA, invocând publicitate falsă.

Săptămâna trecută, compania chineză BYD a anunțat că a depășit Tesla ca cel mai bine vândut producător de mașini electrice din lume, în trimestrul anterior din 2023.