Taxele vamale americane vor viza "toate ţările", avertizează Donald Trump

"Vom începe cu toate ţările, vom vedea", a declarat Trump în faţa jurnaliştilor aflaţi la bordul Air Force One, respingând ipoteza că aceste taxe vamale vor lovi doar un mic număr de parteneri comerciali ai Washingtonului.



"Nu am auzit vorbindu-se despre 10 sau 15 ţări", a răspuns el la întrebarea unei jurnaliste care dorea să afle numărul ţărilor vizate, în condiţiile în care secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, evocase posibilitatea de a viza 15% dintre partenerii comerciali ai SUA care înregistrează dezechilibre comerciale recurente în detrimentul Washingtonului.



După oţel şi aluminiu şi înainte de industria auto, preşedintele american intenţionează să anunţe miercuri taxe vamale aşa-zis "reciproce", care vor schimba regulile jocului în comerţul mondial.



Pe 2 aprilie, pe care el o numeşte "ziua eliberării", Donald Trump intenţionează să înalţe noi bariere vamale ce ar urma să depindă de taxele pe care ţările vizate le impun asupra produselor americane, dar şi de alţi factori.



"În mod fundamental, este vorba de toate ţările despre care am vorbit", a mai spus preşedintele american, fără a oferi mai multe detalii.



Donald Trump a mai declarat duminica aceasta că taxele vamale vor fi "mai generoase" decât cele care au fost impuse de alte ţări împotriva SUA. "Taxele vamale vor fi mult mai generoase, (...) Ele vor fi mai blânde decât cele pe care aceste ţări le-au impus SUA de-a lungul deceniilor", a afirmat el.



Aceste ţări "ne-au escrocat cum nicio altă ţară nu a făcut-o vreodată în istorie, dar noi vom fi mult mai simpatici decât au fost ei faţă de noi", a mai declarat Trump.

