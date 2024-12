Piața auto dă semne de oboseală. 10% mai puține mașini noi înmatriculate în noiembrie

După evoluția importantă a lunilor anterioare, noiembrie 2024 vine cu o scădere de -10.4% a înmatriculărilor de autovehicule noi față de luna noiembrie a anului 2023 și cu o scădere de -12.8% față de luna octombrie 2024, transmite Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Autoturismele (care reprezintă aproximativ 85% din total piață) au înregistrat, în luna noiembrie 2024, un volum de 10.114 unități, cu -8.2% mai puțin față de luna similară din 2023, fiind de menționat că pe întreg anul 2024 înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +2.6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 50.6% în creștere cu +0.7%, urmat de Clasa C cu o cotă de 29.8%, în scădere cu -0.4% și Clasa B cu o cotă de 13.1%, în scădere cu -24.3% față de cota deținută în luna noiembrie a anului trecut.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna noiembrie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o scădere de -5.4% față de perioada similară din 2023, ajungând, astfel, la o pondere de 62.5%. În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare diesel, plus mild hybrid diesel, acestea înregistrează o scădere de -28% și dețin o cotă de 9.5% din total.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate“, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) dețin în a XI-a lună a anului 2024, o cotă de piață de 28%, care depășește cu 18.5 p.p. cota deținută de motoarele diesel (nota: categoria diesel include și motorizările mild hybrid diesel).

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 4.9% din piață, în luna noiembrie a anului 2024, față de noiembrie 2023, când reprezentau 10.9%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid dețin o cotă de piață de 5.7%, față de noiembrie 2023, când reprezentau 4.1%.

În luna noiembrie 2024 primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring, cu 174 unități și o scădere de -69% față de aceeași perioadă a anului precedent, Tesla Model 3 cu 64 unități și o creștere de +12.3% și Tesla Model Y cu 22 unități.

În ceea ce privește autoturismele Plug-in, top 3 modele din luna noiembrie 2024 este condus de: Ford Kuga cu 66 unități și o creștere de +37.5%, urmat de Hyundai Tucson cu 41 unități și o scădere de -14.6% si Volkswagen Golf cu 41 unități.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 al lunii noiembrie 2024: Toyota RAV4 cu 231 unități, în creștere cu +89% față de noiembrie 2023, urmat de Dacia Duster cu 219 unități și Toyota Corolla cu 207 unități.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în noiembrie 2024, o scădere de -9.8% față de luna noiembrie 2023, din care autovehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o scădere de -13.4%. Pe întreaga perioadă a anului, comparat cu aceeași perioadă a anului trecut, autovehiculele comerciale ușoare înregistrează o creștere de +18.6%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins în primele unsprezece luni ale anului 2024 un volum de 500 unități, înregistrând o creștere de +25.3% comparat cu aceeași perioada a anului trecut.

Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în noiembrie 2024, o scădere de -38% față de luna noiembrie 2023, din care vehiculele comerciale grele peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de -36.5%.

