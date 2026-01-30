Avertisment pentru șoferi! Cum verifici dacă polița RCA este reală

Cazurile sunt numeroase, mai ales în București, unde zeci de șoferi au fost păcăliți cu oferte mult sub nivelul pieței.

Mulți șoferi trimit bani în conturile unor presupuși brokeri, însă după tranzacție aceștia dispar fără urmă, iar documentul obținut nu are nicio valoare legală.

În alte situații, victimele au primit documente falsificate, descoperind problema abia după ce au fost implicate într-un accident.

Sumele pierdute variază între 1.000 și 1.500 de lei, însă au existat și cazuri grave, precum cel al unui bărbat care a plătit 20.000 de lei pentru un catalog de clienți, cu promisiunea că va deveni broker de asigurări. Autoritățile investighează cazul, dar până acum suspectul nu a fost identificat.

La ce trebuie să fie atenți șoferii

Specialiștii recomandă șoferilor să fie vigilenți și să verifice întotdeauna autenticitatea polițelor RCA.

Cel mai simplu mod este să introducă numărul de înmatriculare pe site-urile oficiale ale asiguratorilor pentru a confirma valabilitatea documentului, potrirvit observatornews.ro.

O ofertă prea bună pentru a fi adevărată trebuie privită cu scepticism. Verificarea înainte de plată poate preveni pierderi importante.