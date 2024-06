Cum arată noul Seria 1. A patra generaţie

Grila M a radiatorului, cu bare orizontale, capacele negre M ale oglinzilor exterioare şi patru ţevi de evacuare identifică modelul M Performance drept vârful gamei. Toate celelalte variante de model sunt disponibile cu pachetul M Sport ca opţiune, iar în Europa şi cu M Sport Design. Pentru prima dată este disponibil şi pachetul M Sport Pro. Cel mai puternic motor este pe M135 xDrive. Are 300 CP/221 kW, asigurând o acceleraţie 0-100 km/h în 4,9 secunde. Entry level este BMW 120: benzină, 3 cilindri, tehnologie mild-hybrid 48V, transmisie Steptronic și 170 CP. În comparaţie cu predecesorul său, lungimea exterioară a crescut cu 42 de milimetri, până la 4.361 de milimetri, iar înălţimea - cu 25 de milimetri, până la 1.459 de milimetri. Lăţimea rămâne practic neschimbată la 1.800 de milimetri. Echiparea standard include aer condiţionat automat, oglinzi exterioare rabatabile electric, sistem de alarmă, pachet de iluminare interioară, animaţie Welcome şi Goodbye şi BMW Live Cockpit Plus cu sistem de navigare BMW Maps bazat pe cloud. Opţional, BMW Live Cockpit Professional include, de asemenea, BMW Head-Up Display şi Augmented View pe display-ul central. Alte opţiuni includ un acoperiş panoramic din sticlă acţionat electric, sistem audio Harman Kardon, Comfort Access şi aer condiţionat automat cu reglare pe două zone. Producţia se face la uzina BMW Group din Leipzig folosind energia eoliană generată on-site.