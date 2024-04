Ofensiva Chinei, de năstăvilit. BYD provoacă Spring

BYD vrea să lanseze o mașină mai ieftină chiar decât Springul și cu performanțe superioare acesteia. Yuan Up este un crossover care măsoară 4.310 mm lungime, 1.830 mm lățime și are o înălțime de 1.675 mm. Ampatamentul este de 2.620 mm și aflăm că mașina este construită pe platforma electrică BYD e-platform 3.0. Vine pe gri, alb, verde și în materie de putere, versiunea entry-level are 70 kW și cuplu de 180 Nm, adică accelerare de la 0 la 100 km/h în 12 secunde. Are și baterie de 32 kWh, aici cu autonomie de 301 km CLTC. Celelalte două modele au motor de 130 kW și cuplu de 290 Nm, iar pentru 0-100 ai nevoie de doar 7,9 secunde. Aici bateria urcă la 45,12 kWh și se livrează până la 401 km autonomie. Avem parte și de alimentare rapidă în cazul de față, astfel că de la 30 la 80% sunt necesare 30 de minute. Interior are dashboard digital și sistem de infotainment cu ecran tactil. Acest SUV compact este oferit în 3 versiuni la prețurile de 12.500, 14.200, respectiv 15.500 de euro.